向Virgil Abloh致敬│見證從潮童設計師　走向顛覆藝術本質的道路

【向Virgil Abloh致敬】Virgil Abloh戛然離世，是今個星期以至整個時裝界一整年之間最大新聞，在如日中天之際卻患上心臟血管肉瘤，叫人心痛。然而在低調抗癌這兩年之間，這位LOUIS VUITTON男裝創意總監、OFF-WHITE主理人兼Nike重點聯乘合作伙伴，依舊咬緊牙關，創新出一件又一件時尚大作，改寫流行文化世界。

那麼，世人應該如何解讀Virgil Abloh的藝術成就？



Virgil Abloh今個11月初才出席公開活動，28號卻戛然離世。（Getty）

普羅大眾讚頌他，十居其九都歌頌他將時裝潮流改朝換代，將Street Fashion注入High Fashion領域之中，這樣解讀當然無錯，卻略為籠統，欠統全面性。至於很多衞道死硬派，至今仍然批抨Virgil Abloh只懂抄襲及將時尚膚淺化，這類抨擊就更加抱守殘缺，不知所云。要體現Virgil的美學價值，不妨由他創作生涯講起。

Virgil Abloh自少到大熱愛美式街頭和裏原宿潮流文化，2006年取得建築碩士學位後，在那個Blogger盛行的世代，則致力經營自己的時尚Blog The Brilliance，並帶來不俗迴響，未幾更機緣巧合認識了Kanye West，被邀請加入其DONDA創意團隊，參與各式各樣潮流項目。

2009年，Virgil Abloh更聯同Kanye West和Fonzworth Bentley等人，以不請自來的姿態硬闖巴黎時裝周。（Tommy Ton）

Pyrex Vision雖然人氣強勁，但其實只屬單純炒作的潮童服飾，往後的Virgil Abloh已經不再設計這類服飾了。（Pyrex Vision）

2009年，Virgil更聯同Kanye West和Fonzworth Bentley等一眾非裔美國人，以不請自來的姿態硬闖巴黎時裝周，被Tommy Ton拍下那張超經典Snapshot照，隨後更與Kanye一同加入FENDI任實習生，為當代黑人潮流勢力入主高級時裝界寫下序幕。而三年後2012年，Virgil也開發自家項目Pyrex Vision，那些仿23球衣號碼的格紋恤衫，哪怕售價動輒數千港元，仍然大受歡迎，不過Pyrex Vision由始至終都被Virgil視為藝術實驗項品，因為就算再成功也好，未幾便結束營業。

初代的OFF-WHITE，和現在有着天淵之別。（OFF-WHITE）

英國傳奇的The Haçienda Nightclub。（Ben Kelly）

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因此2013年誕生的OFF-WHITE，才稱得上是Virgil Abloh第一個自家品牌，憑藉獨到的市場觸覺和大量聯乘Collaboration，很快便獲得商業成功。不過要正視的是這時期Virgil Abloh，表現只能夠說是毀譽參半，一來當時很多作品，都明顯受到前人啟發才誕生，並非原創，最經典例子莫過於OFF-WHITE那個招牌斜條紋圖案，既是品牌商標，也被印到T-shirt、牛仔褲之上而大賣。然對西方音樂文化有所認知的人都知道，這個圖案原作者實為Ben Kelly，他是英國享譽多年的室內設計師，最出名作品正是80年代曼徹斯特傳奇Nightclub The Haçienda，Nightclub內最標誌性裝潢，則是舞池上那些斜條紋枝柱和地枱。這種將人家創意挪移到自家服飾，再以顯淺不過大Logo服飾設計理念，並以接近High Fashion價格出售。這套方程式正是初期OFF-WHITE最易得到成功，也同時最受批評的特性。

只能說初出道時代的Virgil Abloh商業成就雖好，但藝術價值並不高，要做到好像現在這般名利雙收，真正改變世界，那時很後期的事了。（Getty）

留意Virgil Abloh是一個觀察力很強的天才，2013至2016年間OFF-WHITE之成功與不成功，他自己都放在眼裡，也很清楚正在發生甚麼事情。要進一步弘揚自身設計理念，連接到高級時裝界別，Virgil Abloh除需要提升設計功力外，也需要引經據典，以更具學術姿態，為自身美學提出更合理辯解，確立其正當性。

杜桑Marcel Duchamp的《噴泉》尿兜可謂上世紀達達主義高峰之作。（galerie Schwarz）

這是OFF-WHITE FW17的設計，與13年初創時代有着明顯差別。（OFF-WHITE）

因此他將OFF-WHITE與杜桑（Marcel Duchamp）連結起來，稱杜桑是其精神導師，提倡達達主義，捨卻傳統藝術必先要包含深奧意理、人文價值、暗喻，以及反藝術形式，將沒有既定意義的東西創作出來，如何去解讀該東西的美與醜，或本來就沒有的背後訊息，完全由觀眾去自行解讀，只不過上世紀去為達達主義釋義的，乃是一個《噴泉》尿兜，到了二十一世紀則靠街頭服，事關Street Fashion本來便是一件平常不過的東西，普及度和傳播性卻比尿兜更強。

The 3% Rule與Quotation排印藝術成為了Virgil Abloh中後期的設計主軸。（OFF-WHITE）

與Nike合作的The Ten系列更是Virgil Abloh表現The 3% Rule的極緻巔峰之作，下回再作分解。（Nike）

而要在不添加既定意義的情況下，為平常不過的街頭服變得不平凡，過往Virgil會選擇透過大Logo、話題炒作或The Haçienda這類文化挪用方式，直截了當地處理，然而這種方法在年青潮童世界再行之有效也好，相對於那些看慣元祖Alexander McQueen、Martin Margiela的資深時裝人而言，始終吃不消。要得到這些權貴們認可，縱使Street Fashion在2010年代中已大流行，但還是需要以較高端的模式去實蹤和包裝才可（因為當時還有很多傳統高級時裝衞道者，打從心底裡看輕街頭文化），幸好Virgil Abloh不負眾望，在2017年前後終於找到了訣竅，答案正是The 3% Rule與Quotation排印藝術……這留待下回再解說。