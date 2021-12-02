向Virgil Abloh致敬│入主LV短短四年　高級時裝定義被他完全改寫

【向Virgil Abloh致敬】2013年Virgil Abloh開創OFF-WHITE、17年成就出Nike The Ten，每個舉動都堪稱時裝時刻，也見證住Virgil不斷的自我進化。來到2018年，這位美國設計師也迎來另一巨大里程碑：受LVMH集團邀請接替Kim Jones，成為LOUIS VUITTON男裝創意總監，從那一刻起，高級時裝世界注定風起雲湧。



Virgil Abloh第一個LOUIS VUITTON Show已獲得Rihanna高調支持。（LOUIS VUITTON）

雖然並非第一個統領LOUIS VUITTON設計線的美國人（Marc Jacobs才是），但品牌宣告由Virgil Abloh出任男裝創意總監那一刻，對於傳統高級時裝界別人士而言，依舊引起一片嘩然甚至反動，主要原因，當然是他們認為Virgil那過份街頭色彩背景有關。

Virgil Abloh 7 大設計原則。（Virgil Abloh）

說實話，即使近十年Street Culture已然風靡世界各地也好，好些自持正統的衞道時裝之士，對這股風潮仍感不是味兒，在他們眼中，作為這股風潮代表人物的Virgil，既沒有巴黎Haute couture奢侈品藍血基因，亦欠缺如John Galliano、Alexander Mcqueen、Jean Paul Gaultier、Rei Kawakubo、Martin Margiela那些天馬行空創意，也非Phoebe Philo、Hedi Slimane或Raf Simons一樣的歐洲人背景。要將美式文化中的波鞋、衞衣、牛仔褲套入法國其中一個最享負盛名的超級大品牌之中，還要帶同Playboi Carti、Steve Lacy、A$AP Nast、Dev Hynes或Kid Cudi等音樂壞孩子來「顛三倒四」，衞道之士看在眼裡，總愛先入為主地批判這是離經叛道，欠缺創意和造工的行為。不過筆者一再強調，Virgil Abloh是個觀察力很強的人（其LVMH大老闆Bernard Arnault也是），老一輩認為他的高級時裝離經叛道，其實對他而言，只是先知先覺地看準未來高級時裝世界的發展模式。

Virgil Abloh穿上溶溶爛爛的古着牛仔褲。（Getty）

這個新高級時裝觀點，Virgil Abloh於18年在《032c》專訪中便講得清清楚楚：「現在年輕一代對Luxury的看法已100%改變了！現在年青人眼中的奢侈，未必一定盲目地講求光鮮亮麗及用上最頂尖用料，反而更追求令人垂涎的限量東西。例如一條古董Levi's牛仔褲，明明已經溶溶爛爛了，造工價值也未必昂貴，卻因為它有獨一無二的稀有度而大受追捧，唯成長在90年代或以後的人，才會體會得到。」

其實和很多香港人一樣，Virgil Abloh都是生於日本裏原宿文化盛行的年代，邀請NIGO合作的LV²系列便是最佳證明。（LOUIS VUITTON）

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的確，只要成長在90、00年代的人就會明白，明明Nike Dunk SB、Air Jordan球鞋、BE@RBRICK以至Pokémon、遊戲王玩具卡，全不是以名貴物料所打造的產品，卻偏有着無與倫比渴求度，連帶Sotheby's、Christie's此等級別拍賣行，亦開始熱衷於拍賣這些Street Culture物品，只因儲東西、收藏、展示和炫耀，從來都是新一代青年之嗜好，而這批人也無分男女，自少便穿波鞋、有帽衞衣、運動褲長大的，更重要是到他朝長大成人後，有自主經濟能力之時，他們亦不見得會仿法自己父母，轉投淑女裙、Tuxedo或Oxford皮鞋的懷抱，世代已轉變，傳統高級時裝模式某些部份已不合時宜，Virgil Abloh與Bernard Arnault，也不過是看中這一點真相而已。

LOUIS VUITTON MINI SOFT TRUNK。（LOUIS VUITTON）

之後樹脂鏈帶也應用到其他包袋之上。（LOUIS VUITTON）

當然，如果Virgil Abloh入主LOUIS VUITTON後只是照板煮碗，複製舊日OFF-WHITE的Helvetica字體和Quotation，實在說不通，要實踐The 3% Rule，就一定找些新元素去呈現。幸好Virgil Abloh不負眾望，製作出全新袋款MINI SOFT TRUNK，並且畫龍點睛地以樹脂鏈帶，作為肩帶鏈及裝飾標記，傳統的巨型TRUNK行李箱，一下子變細，經典不過的Monogram，也一下子植入了搶眼的橙色鏈子，3% Approach再次得到完美演繹。

Virgil Abloh自己就不時穿上LOUIS VUITTON搶袋背心。（LOUIS VUITTON）

FW21系列，Virgil Abloh向父親時常穿上的Kente Cloth披肩取材，探索他故鄉加納的文化風情。（LOUIS VUITTON）

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至於「READYMADE -NEW IDEA BASED ON RECOGNIZABLE PARTS HUMAN EMOTION, IRONY」（透過現成物品，對人類情感可識別的東西進行諷刺），也是Virgil除3% Rule以外另一個強調之設計法則，並在LOUIS VUITTON男裝中完美地呈現。最佳例子莫過份一系列槍套背Vest，這類Handgun Holsters在美國十分普遍，但相關的槍枝管制同樣困擾當地。然而Virgil卻沒有對此敏感議題避而不談，更毅然把槍套變成時尚單品，寄予讓凶殘的東西變成美好善良產物，間接諷刺美國嚴重的槍械問題。足證服裝生意再成功再龐大也好，他對人文議題也絕不退讓，無論是黑人文化身份認同，或是LGBTQ平權運動等，在LOUIS VUITTON的作品之中都有鮮明卻高雅的申述，Street Culture以至年青人們最引以自豪的勇於表達之自由意志，現在於高級時裝舞台一樣蔚然成風，這方面Virgil Abloh無疑是偉大先驅，也可見Street Fashion植入High Fashion舞台，從來不是讓大牌只會推出牛仔褲與波鞋這般簡單。

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回顧Virgil Abloh一生短暫卻精彩的創作生涯，將既有經典物事與傳統概念，進行畫龍點睛的改造，並進行批判並引領消費者進行反思，是他愈到後期，愈見爐火純青的設計特質。開天闢地設計出從無到有的東西，從來並非他的強項，卻無損其廣泛影響力和尊崇地位，哪怕不算想像力、創意爆棚，但Virgil絕對是時裝史上洞察力最強的天才，在人人都看得見的物事之中，發現出別人發現不來的別有洞天，再結合高超的說故事技巧，是現代現流文化工業十分吃香的能力。

外國球鞋網已將它們的二手市值估價設定為Insane。（Apec_chefs）

LOUIS VUITTON × Nike Air Force 1球鞋成為了Virgil Abloh終極球鞋之作。（Imed Soussi）

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隨着這位傳奇設計師的離去，Virgil Abloh最後為LOUIS VUITTON主理的SS22季度，日前亦再次在美國邁阿密發表，本來被視為焦點大作的多對LOUIS VUITTON × Nike Air Force 1球鞋，亦有更多作品照流出，本來已價值不菲，現在更無可奈何地成為了Virgil終極球鞋之作，外國球鞋網已將它們的二手市值估價設定為Insane（瘋狂），這是一個在球鞋估價領域上從來都沒有出現過的數值，搶手程度？可想而知了。



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