羽絨背心專題│UNIQLO王道款以外　嚴選真正山系機能Down Vest大作

【羽絨背心】在街頭時裝與戶外風肆虐下，羽絨機能背心Down Vest近年持續成為冬天寵兒，年輕一代把傳統西裝背心Waistcoat淡忘之際，Down Vest卻成功植根每個角落，不止潮童、 小巴阿叔，就連東京銀座的西裝人，都捨棄西方背心而以輕盈羽絨背心取而代之，配襯自己的「三件頭」西裝造型，而這種風潮最強推手，當然正是UNIQLO。



以輕盈羽絨背心當西裝背心著的「三件頭」西裝造型。（UNIQLO）

就以羽絨背心為例，近年喜歡這款衣種的香港人，想來十居其九曾光顧過UNIQLO了吧？的確UNIQLO出品的超輕盈薄羽絨背心，款式選擇多之餘設計又入型入格，著上去亦輕巧舒適，更重要是只盛惠$299港元，這種三百蚊有找的超高性價比，成功令到它壟斷過半數的羽絨市場，也屬意料中事。

AND WANDER Diamond Stitch Down Vest，原價HK$5,173現減至$2,328。（Slam Jam）

不過既然每人都已至少擁有一件，與其再買相類似款式錦上添花，倒不如購買其他品牌其他款式搞搞新意思，一來visvim、AND WANDER等日本製造的日牌用料更加不菲、造工更精細，二來MONCLER、1017 ALYX 9SM等歐美品牌設計也愈見前衞，再加上聖誕前夕世界各大網店已展開減價促銷，一件原價HK$5,173的AND WANDER Diamond Stitch Down Vest，一口氣45折減至$2,328如斯勁減個案可謂比比皆是，只要有心搵，一定可以搵到好嘢，懶得搵的話現在《一物》代為效勞，為你精選。

編輯部2021羽絨背心Down Vest精選：