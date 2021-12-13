CHANEL瘋狂加價後還有哪3款手袋夠保值？ CHANEL 19轉售率高達8成

對美妙事物的追求，讓人對奢侈品的渴望永遠無法止息，像是 Chanel 香奈兒的手袋，想要的、擁有的，絕對不會只有一個。不過， Chanel 為了維持品牌價值並防止代購轉售行為，近來頻繁漲價，2021年甚至一連漲了三次。



11月調漲幅度約為10～15%，向來深受歡迎的經典2.55、「CF」Classic Flap口蓋包、「WOC」Classic Wallet on Chain經典款鏈條銀包，要多花一點銀兩才能買到。加上限購措拖，讓不少之前搶先「入袋為安」的小香迷深感「早買早享受，晚買沒折扣」的勸敗箴言果真不假。

下面除了整理了最新的Chanel經典手袋美金價格，也推薦你三款值得投資的 Chanel 手袋。

2021年7月到11月Chanel Classic Flap價錢變化：



Wallet On Chain：USD3,100 —> USD3,500（＋12.9%）

MIni Rectangular：USD4,400 —> USD5,000（＋13.6%）

Classic Small Flap：USD7,100 —> USD8,200（＋15.5%）

Classic Medium Flap：USD7,800—> USD8,800（＋12.8%）

Classic Jumbo Flap：USD8,500 —> USD9,500（＋11.8%）

Classic Maxi Flap：USD9,200—> USD10,000（＋8.7%）



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前三名值得入手的 Chanel 手袋

精品只會愈來愈貴，順從心中的渴望才不會日後飲恨。而且現在 Chanel 限制每位消費者一年內不得購買兩件以上相同的產品，代購或二手的途徑還是有其需求。如果沒有買Chanel 經典設計當作傳家寶的打算，不妨參考二手價格，從其他有潛力的手袋下手，買入市場上其他受歡迎的款式，日後依然方便轉手。

以二手買賣名牌平台Rebag數據資料為例，Chanel 19、Deauville Tote、Top Handle Bag的轉售率至少80%，甚至更高，只要選色正確、妥善保養也能高價脫出。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒2021第三波漲價 Chanel 2.55、CF口蓋包、WOC鍊帶包更難下手 推薦前三名保值款】