傳Kanye West接替Virgil接掌LV　二度聯手再續2009年波鞋聯乘傳說

Virgil Abloh英年早逝已成事實，時裝愛好者再傷痛也好，也需要繼續前進，就例如Louis Vuitton現在懸空的男裝創意總監一職，究竟由說接任，一直眾說紛紜。



Virgil Abloh與Kanye West情如手足。（Getty）

有說會內部升遷，有人又覺得是Heron Preston或藤原浩，甚至連高橋盾都被人猜想過，不過昨日西方傳媒卻爆出新人選：盛傳Kanye West（YE）將會接替Virgil Abloh，成為Louis Vuitton下一任男裝創意總監，既是意想不到，但認真想一想，其實也合情合理。

Virgil Abloh的事業王國由說接棒？一直眾說紛紜（Getty）

據英國《太陽報》所講，其實找Kanye West接任，一直是Virgil Abloh個人的意思，自2019年發現患上罕見心血管癌症後，這位Off-white主理人積極與病魔搏鬥，意志頑強的他固然希望戰勝癌病，但同時也高瞻遠矚地「買定保險」，估算自己日後當真有何不測的話，這個時裝王國如何是好，而據稱Louis Vuitton這條戰線，Virgil便一直屬意與自己亦師亦友的Kanye West來繼承，不過據知Kanye West方面暫未有任何回應。

DONDA主要成員名單。（Reddit）

這兩位影響當前潮流世界的大人物，相識於2009年，那年Kanye West邀請Virgil Abloh加入自家設計團隊DONDA，在YE帶領下，與Don C、Matthew Williams、Heron Preston、Jerry Lorenzo等人策動過各式各樣精彩唱片封套及相關潮流項目，因此Kanye無疑是Virgil的伯樂，而相反沒有Virgil的輔助，DONDA與Kanye的潮流成就亦未必達到這種高度。

Virgil Abloh與Kanye West時裝美學系出同源，由Kanye接棒應能無縫接隙。（Creative Brainhead）

因此他們兩位多年來一直相知相交，一同自把自為到巴黎出席時裝周，一起到FENDI當實習生，及此2018年Virgil Abloh榮升Louis Vuitton男裝創意總監，於巴黎舉行SS19發布會的時候，Kanye West也直身到場支持，二人在結尾謝幕之時興奮擁抱一起，Virgil更是感觸落淚，足證感情深厚，若果Kanye當真有意繼承昔日好兄弟遺志，代他去主理Louis Vuitton，也在情理之中。

Kanye West for Louis Vuitton絕對是波鞋聯乘史上一個神話級系列。（Louis Vuitton）

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再者Kanye West與Louis Vuitton的關係同樣深厚，而且萌芽得比Virgil Abloh更早。老一輩與記憶好的朋友，應該記得遠在2009年時候，Kanye West便曾與Louis Vuitton合作，共同製作出Jasper's、Don's、Mr Hudson's多款款式和配色球鞋，被人搶購一空，現在亦已被炒至天價，再加上Virgil Abloh與Kanye West時裝美學本來就系出同源，由他來接棒應能無縫接軌。而且表面上Kanye與adidas雖然有合作關係，但鑑於近來Kanye一反常態向Nike示好，更高調穿上大剔牌單品，因此即使他當真空降Louis Vuitton，照道理亦不會影響LV與Nike之間的盟友關係。