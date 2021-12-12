Bottega Veneta早春手袋設計　Daniel Lee最後習作預視新IT Bag？

【Bottega Veneta/ Daniel Lee】這兩個月高級時裝世界風波不斷。Virgil Abloh因病離世，令人議論該由誰接任Louis Vuitton男裝藝術總監；而上月Bottega Veneta突然宣告創意總監Daniel Lee離任，雖然品牌已找來繼任人Matthieu Blazy，但按他工作履歷和風格，相信都會延續Daniel Lee路線。

日前，Bottega Veneta發布了早春系列，作為Daniel Lee替品牌最後習作，作為新一代IT Bag聖手的他，又為大家帶來甚麼袋款設計？



Bottega Veneta早春系列成Daniel Lee告別作（Bottega Veneta）

時裝迷對於Daniel Lee離開Bottega Veneta，最懷念的除了他發揚光大的「BV綠」外，當然還有一個又一個IT Bag，如雲般輕盈夢幻的The Pouch、重塑BV織皮傳統美學的Cassette，都成為女生們的Dream Bag。

Cassette Bag是Bottega Veneta近年IT Bag（antonioli）

2022早春系列是Daniel Lee在Bottega Veneta告別作，手袋再一次成為焦點，今次他帶來了多個袋款，如飯團般的Pouch、網面Tote、最Classic織皮袋等等，都是高貴得來又不失玩味的設計，是「很Daniel Lee」的設計。

+ 7

將Bottega Veneta簽名式織皮格紋變成印花圖案巨型Tote Bag（Bottega Veneta）

不過，還有令人意外的驚喜袋款——超巨型Tote Bag，一款將Bottega Veneta簽名式織皮格紋變成印花圖案，並不是重複Cassette的成功方程式；另一款設計更帶點機能性，跟Daniel Lee的夢幻風格可謂南轅北轍，如不加說明，甚至會誤以為是日牌Tembea、Kiruna出品，是Daniel Lee離開前自我突破的一次。