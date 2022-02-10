Louis Vuitton聯乘Nike AF1拍賣　最高成交274萬　平均70萬一對

【Louis Vuitton/ Nike/ AF1/ 聯乘/ 拍賣】$274萬港元可以做甚麼？原來不止買離島樓、跑車或PAUL NEWMAN DAYTONA，由現在開始，買一對Nike Air Force 1都可以，認真「超值」。



Louis Vuitton × Nike Air Force 1格紋別注版，配上唯這款別注才有的特別鞋盒，全球200對。（Louis Vuitton）

說的當然是由Sotheby's舉行的Louis Vuitton × Nike Air Force 1格紋別注版拍賣會，全部僅200對，由1月26日至2月9日經Sotheby's官網作慈善拍賣，開始頭數天已有Size尺碼被炒至六、七十萬港元，當時不少人已預言最終成交價將會破百萬。而果然2月9號拍賣後，當真有過百萬鞋王誕生，US9-US11等熱門尺碼，平均都以過一百萬港元金額成交。

今次成交價最高昂的球鞋，正正是Lot no.1的US5碼小鞋子，交易金額為$352,800美元。（Sotheby's）

不但別以為這就是最高成交價，最高金額遠不止於此，今次成交價最高昂的球鞋，正正是Lot no.1的US5碼小鞋子，交易金額為$352,800美元，即$2,749,705港元，留意這絕非贏得拍賣的人最終要附的價錢，因為每對拍賣品Sotheby's還會額外收取25%手續費，換言之這對鞋的總價錢實為$340萬港元左右，認真瘋狂！

US9-US11等熱門尺碼，平均都以過一百萬港元金額成交。（Sotheby's）

那麼何解是5號Size最貴？原因有很多，一來Louis Vuitton × Nike Air Force 1別注版只提供一對5號Size，屬全場最細的尺碼，按推測買家很有可能是女性。另外今次這200對球鞋其實各有自己專屬編號，並由最細開始順序排列，如是者這對5號Size便順理成章成為Lot no.1的球鞋，故買家為了好意頭而$340萬買下它，也是很有可能的事。

反而6-7號Size算是平均有平。（Sotheby's）

作為Virgil Abloh最後終極聯乘大作，Louis Vuitton × Nike Air Force 1當然格外注目，如果他還在生的話，想來拍賣價格也不會這麼驚人。（Getty）

據資料顯示，今次200對Louis Vuitton × Nike Air Force 1別注的總成交額為$2,530萬美元，買家平均年齡為35歲，可見世界就是如斯不公平，當有人每日捱麵包儲錢比首期之際，有些人卻可以輕鬆過百萬買一對球鞋，為求Post上IG呃下Like就算，因此做人這門學問，大家還是懂得看開一點才開心，尤其於這個疫病風雨飄搖的日子裡更要如此，香港人，共勉之。