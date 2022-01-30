戶外時尚│日牌FDMTL聯乘露營專家　超創新古布帳篷　每人限買一個

【戶外/ 露營/ 日牌/ Vintage】雖然話藍染古布BORO熱潮沒有早幾年如此熾熱，但只要懂得審時度勢，運籌帷幄，其實仍然能夠在這個機能風雄霸的世代裡，闖出一片天，由吉津學領軍的FDMTL，最近便積極開拓露營領域，以自己所長，為潮流人提案Camping帳篷及相關用品。



吉津學領軍的FDMTL最近積極開拓露營領域。（攝影：黃寶瑩）

以古布打造露營帳篷當真可行。（FDMTL）

聽到此，熟識FDMTL的朋友或許詫異，這個產自岡山縣的品牌，向來以BORO襤褸及藍染古布見長，具歷史感又爛溶溶的軟棉質感，看上去當然古奧有型，但用來製作遮風擋雨帳篷，卻著實「有點兒那個」，一般藍染棉布凡遇上雨水、潮霧，不但會滲水脫色，更重要是水滴會滲透到帳篷之內，實用度是零。因此望着FDMTL與德國露營品牌Heimplanet合作的BORO The Cave充氣式別注帳篷，雖然一眼動心，卻令人百思不得其解……

原來是Fake Print來的。（FDMTL）

但幾可亂真。（FDMTL）

但放心，吉津學並沒有當真瘋狂到用上真藍染古布去做帳篷面料，FDMTL × Heimplanet The Cave外觀上的斑駁縫紉古布，其實不過是由吉津學所設計的Fake Print而已，真正所用到之用料，其實還是帳篷最常用到的聚酯纖維，保證實用耐用，然而驟眼望上去，帳篷上的古布圖騰也實在幾看亂真，不得不佩服FDMTL匠心獨運。

每個露營篷附設專用充氣泵。（FDMTL）

帳篷摺疊後的模樣。（FDMTL）

就算不提FDMTL，Heimplanet這個The Cave本身亦大有吸引之處，事關它可是一個充氣式露營帳篷，每個露營篷都會附設專用充氣泵，只要開篷時連結充氣泵充氣，圍繞帳篷的5組氣管便會慢慢脹大，成為支撐整個營篷的骨骼，解決一般Camping友開營時的麻煩步驟與費時失事，開創先河，詳情可以觀看上文片段。

除與Heimplanet合作外，今次FDMTL也找來韓國Helinox，聯合打造露營桌及露營椅這些周圍單品。（FDMTL）

同樣以Fake Print Boro製造。（FDMTL）

除與Heimplanet合作外，今次FDMTL也找來韓國Helinox，聯合打造露營桌及露營椅這些周圍單品，概念同樣以Boro Fake Print作賣點，結合Helinox一直提倡的輕便與機能性，古着愛好者帶去郊遊的確入型入格。不過要買齊三Set產品也並不容易，一來只會在日本國內開賣，二來也規定每人只限購買FDMTL × Heimplanet The Cave一個，數量極之有限，還是盡快找日本朋友幫忙為妙。