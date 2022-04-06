手袋改變人生？日女連續50日用Hermès袋　完美上演醜女大翻身情節

「包包就是愛」相信不少女生都有收藏手袋的習慣，有女生為了買名牌手袋不惜「捱麵包」都希望擁有一個。近期各大名牌品牌都漸漸漲價，而且每季都推出新款，讓女生們的銀包「不勝負荷」，可見手袋的威力絕對不能輕看。



手袋改變人生？手袋的威力絕對不能輕看。《愛我請留言》劇照

日本綜藝節目《50日間で女性の顔は変わるのか》中經常會邀請素人進行50天的實測，出現不少實測都成功令素人50天內變美。本次實測亦邀請了一名27歲的女生，她向來不愛打扮，對戀愛毫無想法，對生活可謂毫無要求，平日除了上班外，幾乎絕不外出。節目組得知後決定送她一個所有女生夢寐以求的手袋，讓她連續50天使用（約10萬港元）的Hermès Birkin 手袋，測試一下名牌手袋對女生的影響力到底有多大？

日本綜藝節目邀請了一名27歲的女生進行變美實測。（《50日間で女性の顔は変わるのか》節目截圖）

少女向來不愛打扮，對戀愛毫無想法，對生活可謂毫無要求，平日除了上班外幾乎絕不外出。（《50日間で女性の顔は変わるのか》節目截圖）

這名27歲女生名Mia，平日打扮樸素的她一開始收到節目組的手袋禮物感到不知所措，不過亦感受到她莫名的雀躍。面前突如其來的手袋禮物，使Mia花了心神去想該如何配搭手袋才好。

少女收到節目組的手袋禮物感到不知所措，不過亦感受到她莫名的雀躍。（《50日間で女性の顔は変わるのか》節目截圖）

首天使用Hermès Birkin手袋時，Mia居然同時攜帶Birkin手袋及平日使用的無牌子手袋上班。她把平日常用物品全放入Hermès手袋，而飯盒就放入無牌子手袋內。明明平時對打扮毫不關心的Mia，為了把Hermès手袋配搭得宜竟然開始鑽研時裝雜誌。此外，她亦豪花6,000yen （約380港元）去弄跟手袋同款顏色的美甲，她認為自己手提手袋時，別人會第一時間先留意到自己的手。

+ 1

之後，Mia豪花大量金錢購入化妝品，亦去平常不會前往的理髮屋弄頭髮，開始慢慢鑽研時裝及化妝等等，務求令自己「襯得起Hermès手袋」。往後日子，Mia不顧任何場合都使用Hermès手袋，捨棄昔日的無牌子手袋。她還在網上查看保養手袋的方法，每天回家後，都為手袋進行清潔及打理，就如「家傳之寶」一樣對待。

50天過後，Mia猶如變了另一個人，在化妝、髮型、穿搭都有一番新體驗。現時她成為了東京街頭看到的時尚達人。Mia不但在打扮上變得講究，而且從她身上感到自信。回看首天的照片，Mia簡直就是180度改變。從Mia的實測可見，手袋真的具有極大魔力，不但讓女生變美，而且更充滿自信。

50天過後，少女猶如變了另一個人（《50日間で女性の顔は変わるのか》節目截圖）