Hermès最新HAC À DOS手袋　重塑傳奇Kelly、Birkin根源破格設計

【Hermès】雖然提起Hermès經典單品，當代時裝人未必立時想起HAUT À COURROIES（簡稱HAC）這個名字，亦未必讀得出其法文發音，然而在Hermès恆海的奢華歷史上，它才是品牌一眾王牌包袋之根源，Kelly Bag及Birkin Bag都是以其作為基軸。

來到2022年，這款傳奇手袋更全面走進男裝市場，帶來各種變奏。



HAUT À COURROIES是Hermès第一款製作的包袋，地位崇高。（Hermès）

早在今次一月初Hermès FW22男裝系列，品牌創意總監Véronique Nichanian已率先發表一個名曰Rock HAUT À COURROIES的矚目大皮袋。（Hermès）

其實早在今次一月初Hermès FW22男裝系列，品牌創意總監Véronique Nichanian已率先發表一個名曰The Rock的矚目大皮袋，驟眼看是Birkin Bag的巨大演化版，但其實本源乃是來自HAUT À COURROIES，簡單來講兩者最大分別是Haut à Courroies袋身較Birkin為高，並呈方形狀外觀，手柄位置亦所有不同。這個Rock Haut à Courroies最大特色，是Hermès特別將1950年代流行的Biker Jacket元素注入其中，當時常見的D Pocket拉鏈袋，以及銀鏈子，均出現在袋面之上，堪稱芸芸愛馬士手袋之中，最粗獷的一枚。

HAC À DOS TOGO小牛皮手袋 HK$ 64,500。（Hermès）

Haut à Courroies好些經典元素，如拋光金屬鉸件和旋轉鎖扣，均一一跟足原著地呈現袋上。（Hermès）

但原來在FW22 Rock Haut à Courroies君臨之前，Hermès男裝部早已為大家迎來HAC的各種變奏，要重點力捧這款傳奇包袋決心顯而易見。不同於The Rock之龐然大物，這個名為HAC À DOS的新款手袋相反的走袖珍路線，以優質小牛皮製造，與iPad相若的尺寸大細，的確新穎，但Haut à Courroies好些經典元素，如拋光金屬鉸件和旋轉鎖扣，均一一跟足原著地呈現袋上，再備配可調校肩帶，用家既能掛肩，亦能斜揹使用，一物二用，奢華得來又具備機能性，承惠HK$64,500，以Hermès級別來說，都算是實惠之選了。

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