Art Toy｜5萬天線得得B已很「平」？Figure炒上過百萬天價不是夢

【Art Toy/ 天線得得B】日前旺角玩具店發生「天線得得B」Figure被「挨」跌事件，經過一日熱烈討論和發酵後，最終店方全數退款並致歉。



事件引起全城關注，亦令大眾得知Art Toy價值原來不菲，貴價的當然不只天線得得B，正所謂天外有天，Toy外有Toy，還有很多珍貴又時尚的Art Toy，現在來盤點一下。



被「挨」爛的「天線得得B」Laa Laa Figure，身高1.8米，定價為$52,800港元，雖然很多人對價錢表示驚訝，但罕有Art Toy的售價，可以比這更高，甚至去到拍賣會級數，所以絕非只用「玩具」來形容這樣簡單。

不是鼓吹炒賣，然而Art Toy是家中提升藝術感覺與生活品味的擺設之一，齊來看看天價經典與Budget Buy。