Givenchy與Disney官方聯乘合作　Elsa、Bambi剪影別注Tee$4,190起

【聯乘】論Givenchy by Riccardo Tisci時期最經典設計，除星星圖案與洛威拿之外，《小鹿斑比》Bambi同樣不可不提，2013秋冬季突然驚喜現身，瞬即成為一代時裝人集體回憶。而作為薪火相傳的品牌創意總監，Matthew Williams最近亦決意向前人致敬，邀請Disney官方合作，打造全新美式卡通服裝系列。



《小鹿斑比》Bambi 2013秋冬季突然驚喜現身Givenchy。（Givenchy）

今次最新系列則以剪影方式，透過線條輪廓來呈現經典卡通人物角色，玩法大不同，Tee定價由$4,190至4 ,890不等。（Givenchy）

不過致敬還致敬，Riccardo Tisci版本與Matthew Williams版，還是有明顯分別。較之當年前者生龍活現地將Bambi印在T-shirt手袋上，今次新系列相對低調抽象得多，乃是以剪影方式，透過線條輪廓來呈現經典卡通人物角色，而且角色選擇亦比當年來得多元化，除Bambi外，《冰雪奇緣Frozen》Elsa和Olaf、《101斑點狗》Perdita及Pongo也有登場。

Givenchy Disney《冰雪奇緣Frozen》Elsa和Olaf別注Tee。（Givenchy）

系列還有Hoodie單品，售HKD6,390。（Givenchy）

Oswald the Lucky Rabbit幸運兔奧斯華

還有一隻大耳朵生物的剪裁，乍看之下還以為是「頭牌」米奇老鼠，誰不知其實是名曰Oswald the Lucky Rabbit幸運兔奧斯華的角色，1927年由華特迪士尼親自創作，之所以人氣度不及其他Disney家族成員，是因為它很快到於1928年便被環球影業奪取版權，要到2006年Disney才與環球完成交易，重新將這隻不太幸運的Lucky Rabbit帶回城堡之中。

Oswald the Lucky Rabbit Tee。（Givenchy）

Oswald the Lucky Rabbit早年亦曾與CDG進行過聯名合作。（CDG）

Oswald the Lucky Rabbi回來後亦被委以重任，被設定成米奇老鼠的兄長，雖然將一隻老鼠與灰兔撮合成兩兄弟有些牽強，但對於卡通世界無謂太過上綱上線吧，正如你不會質疑為甚麼玩具能夠說夠保護安仔一樣。

Givenchy特意到訪迪士尼樂園取景，拍攝造型專輯。（Givenchy）

+ 30

為隆重其事今次合作系列，Givenchy更特意迪士尼樂園取景，拍攝造型專輯，Matthew Williams孩童時代成長自加利福尼亞州，與Givenchy則屬來自巴黎的品牌，而加利福尼亞州（洛衫磯）與巴黎迪士尼的一大共通點，正正是兩個地方都有迪士尼樂園，設計師與品牌與樂園3方互動起來，自然更具情感、更具說服力。