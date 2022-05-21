【滑板鞋】Dior最新聯乘鞋款鮮色肥厚　LANVIN才是這設計先驅？

滑板再度成為城中潮流，不論男女老幼紛紛投入這股熱潮之中，由普通市民，到富如鄭志剛、郭晶晶都一板在腳，大大推動了滑板和板鞋的銷情。



不過，不一定要踩板才可穿板鞋，滑板已是潮流重要一環，除了Nike滑板系列SB Dunk ，高端時裝品牌也有滑板風味鞋款登場。



Dior聯乘Eli Russell Linnetz滑板鞋（IG@_thibo）

早前Dior舉行 2023 春季男裝時裝騷上，今次品牌創意總監Kim Jones找來品牌 ERL設計師Eli Russell Linnetz合作，這個得到川久保玲盛讚，又跟Kanye West合作的洛杉磯品牌，以誇張和艷麗的設計建立鮮明個人風格，整個系列給予人們歡樂的氣氛。

Dior時裝騷長褲配滑板鞋穿搭示範：



+ 11

Dior時裝騷短褲配滑板鞋穿搭示範：



+ 3

球鞋一向是創意總監Kim Jones極之重視的一環，像Air Dior、Birkenstock聯乘都是亮眼的設計，而今次他跟Eli Russell Linnetz帶來充滿90年代復古風情的滑板鞋，以皮革、帆布、絨毛等多元化面料，鞋面壓印Dior紋理，鞋帶也加入Dior Oblique老花圖案，配合桃紅、淺藍等搶眼配色，再一次將街頭文化融合在高端時裝之中，效果既有趣又有型，而那肥闊鞋身與厚重鞋舌，不其然聯想起Nike的板鞋SB Dunk。

Concepts聯乘Nike的「Orange Lobster」（Concepts）

雖然在Dunk大肆回歸的熱潮下，SB款受歡迎程度及不上原汁原味的OG款，但Nike這兩、三年來，仍然持續推出SB ，當中有不少叫人眼前一亮的特色設計，像跟選物店Concepts聯乘的「Orange Lobster」，以龍蝦鮮橙色作主調，有趣的是鞋身前端藍色橡筋綁帶正好呼應綁著龍蝦鉗的藍色橡筋；至於「Green Apple」同樣鞋如其名，大玩青綠色調，感覺很夏日；還有以《The Simpsons》角色Bart Simpson紅、藍、黃主調作配色的鞋款，全部都Sharp色過人。

LANVIN滑板鞋Curb（LANVIN）

至於將板鞋帶到時尚版圖的人，一定不可遺漏LANVIN主帥Bruno Sialelli，雖然品牌風頭仍難以跟一線大牌相提並論，但Bruno Sialelli設計球鞋是有他的一套，過往先後帶來三款向Nike、adidas 70、80年代經典致敬的Low-Tech鞋款，去年他帶來新鞋Curb，肥闊鞋身配上粗花鞋帶，如同時光回到90年代街頭時尚，這鞋亦不斷推出新配色，特別是鮮艷搶眼的色調，甫推出便出現斷碼情況，LANVIN可謂將板鞋推向高端時裝的先驅。