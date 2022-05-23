Balenciaga聯乘adidas　將Kanye街頭元素結合三間紋閃耀華爾街

【Balenciaga聯乘adidas】一如今年年初《一物》撰寫《adidas聯乘GUCCI強勢登場 三間跟BALENCIAGA、BV別注陸續有來？》一文所料，當adidas宣告與Gucci合作之時，其實即等同宣布與整個Kering集團全面合作，果然在最新發布的Balenciaga Spring 2023系列內，Balenciaga聯乘adidas的單品便驚喜現身了。



Balenciaga Spring 2023。（Balenciaga）

adidas × Balenciaga採取「一發表，即發售」營銷方式。（Balenciaga）

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雖然adidas × Gucci公布合作的消息遠比今次adidas × Balenciaga早得多，但Alessandro Michele設計的系列6月才公開發售，Demna Gvasalia卻經已後發先至，搶先一步地在昨日發布Fashion Show後，便瞬即將Collaboration擺放到官網售賣，這種「一發表，即發售」的營銷策略，以往Burberry與Thom Browne都曾試過，未來也定必愈來愈普及。



回帶重溫：adidas聯乘GUCCI強勢登場 三間跟BALENCIAGA、BV別注陸續有來？

《The Dark Knight》打劫銀行的經典一幕。（The Dark Knight）

《Heat》中譯《盜火線》

今次Spring 2023發布會設定在紐約華爾街紐約證交所NYSE內舉行，一眾美國巨星級Fashion Icons如Anna Wintour、Pharrell Williams、Kanye West及Offset等成為座上客，好不熱鬧。系列前半段發場的Models身上服飾尚算官仔骨骨，卻清一色頭戴漆皮頭套面罩或乳膠連體衣，劫匪一般的造型，遇上紐約證交所作為背景，既如Demna Gvasalia所講乃是有暗示資本主義大崩壞的反思和諷刺，其實也叫人聯想起《Heat》或《The Dark Knight》等電影打劫銀行的經典一幕。

如磚頭一般巨大的Work Boots最為矚目。（Balenciaga）

Demna Gvasalia設計配件很有一手。（Balenciaga）

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系列中Balenciaga自家服飾繼續一貫風格，將極端寬闊與極端窄身衣服拼湊在一個造型之中，表現出荒誕不經的Kanye West色彩暗黑街頭時裝美學，當中尤以一對有如磚頭一般巨大的Work Boots最為矚目，喜歡的Fans固然全面讚好，覺得反感的衞道之士亦只會持續嗤之以鼻，Balenciaga就是一個如此神奇的品牌。

壓軸出場的adidas × Balenciaga別注。（Balenciaga）

adidas × Balenciaga部份單品已在官網開售，有些則是預訂。（Balenciaga）

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壓軸出場的，則是一直只聞樓梯響，千呼萬喚的adidas × Balenciaga別注，較之adidas × Gucci的雕龍砌鳯，Demna Gvasalia今次設計可謂極盡低調樸實，樸實到一個程度，是有網民疑惑究竟這個聯乘別注與一般的adidas自家運動服飾有如分別，尋常一件紅色adidas neo ESSENTIALS大型標誌Tee定價HK$199，現7折HK$139，現在adidas × Balenciaga版則承惠$5,800，除了Cutting改調成時下流行的Oversized設計和胸口加了一個Logo外，查實也未必有着明顯分別。

尋常紅色adidas neo ESSENTIALS大型標誌Tee定價HK$199，現7折HK$139。（adidas）

adidas × Balenciaga Oversized Tee。（Balenciaga）

抵唔抵就見仁見智，但肯定Make Noise。（Balenciaga）

而Trackpants、Triple S和Speed Trainer的道理同樣，除了加上大Logo之外，問心的確與平常正常版本無疑，時裝衞道之士看到，想必罵聲四起……然而這種技倆，才是Demna Gvasalia最厲害的地方，以他對時裝的洞察力和設計才華，縱然未達到John Galliano和Alexander McQueen之境，其實也一定比當世98%的時裝設計師出色多了，之所以設計這些無甚設計的運動服飾，與其批評他技窮，倒不如了解成他是故意設計成這樣來「博你罵」，才更Make Sense。事關這位VETEMENTS創立人最擅長或喜愛設計的，每每並非衣服本身，而是一個思潮，或一個話題，愈是能夠「搏你鬧」，即愈是能惹起你關注、討論及分享，久而久之，便漸漸入侵你思想和生活當中，若有一日無觀看到他/她/它的消息，沒有得讓你痛罵他/她/它，閣下反而不自在。

很有曼聯波衫味道。（Balenciaga）

這種反其道而行雖然有點各智，在現今扭曲的網絡世界下卻又萬試萬靈，君不見除Demna Gvasalia外，其實連與他老友鬼鬼的Kanye West與Kim Kardashian，同是以如斯技法，成為各大時裝、娛樂傳媒每日的A1頭條與Cover Story。