傳Riccardo Tisci離開Burberry　前BV創意總監成最熱門繼任人選？

【Burberry】時光飛逝，不知不覺Riccardo Tisci入主Burberry已將近5年，大家對這位意大利人的成績有何評價？而Daniel Lee又是否真命天子？



昨日突然盛傳Riccardo Tisci將被Daniel Lee替代，離開Burberry。（Grailed）

和絕大部份時裝品牌一樣，這近年的Burberry甚不容易過。（01製圖）

只能夠說這位前GIVENCHY創意總監的Burberry之旅有點「黑仔」，2020年一場新冠肺炎重創品牌業績，營利由Riccardo Tisci加盟之初的4.37億英鎊，一度大跌至57%，只有1.89億英鎊，很多原來計劃的新項目和新店舖，都被迫押後甚至擱置，Riccardo Tisci種種鴻圖壯志，自不然受到影響。

原先很多人期待他空降Burberry，會好像2005年初掌GIVENCHY一樣，短短數年間便為品牌帶來全新風格氛圍，不但開發出洛威拿Tee、小鹿斑比別注、怪獸耳朵帽等超人氣單品，更掀起男生著Leggings之美學風潮，可惜這種領導群雄的霸氣，Burberry時代的Tisci鮮有出現。

為了Burberry，Riccardo Tisci可謂鞠躬盡瘁了。（GettyImages）

Burberry Olympia手袋。（Burberry）

Burberry × Vivienne Westwood聯乘系列。（Burberry）

縱然聲勢沒有達到預期之高，面對新冠肺炎所引起的數十年難得一遇零售寒冬，Riccardo Tisci亦可算是費盡心力，讓品牌安然過渡。事關在疫情前後，Riccardo Tisci致力為Burberry注入新元素，既邀請Peter Saville設計新Logo；並嘗試將品牌擺脫傳統時裝周發佈日程；亦曾採納直播Fashion Show即睇即買模式；在環保方面更加不遺餘力，全力開發可持續時裝，減低碳排放。至於服飾設計方面，也策劃Burberry × Vivienne Westwood聯乘系列，創作出Olympia、Lola新手袋和一系列男裝鞋款，未必大紫大紅，卻一定能引起廣泛迴響。

前Bottega Veneta創意總監Daniel Lee。（Bottega Veneta）

因此論功績，Riccardo Tisci這五年Burberry時光其實不俗，尤其是當新冠疫情相對緩和過後，品牌在歐洲、中東、印度和非洲地區生意增長額達到47%，逐漸回到疫情前水平。然而問題是當日積極拉攏Tisci加盟Burberry的Marco Gobbetti已離開CEO一職，一朝天子一朝臣，新任CEO Jonathan Akeroyd對Tisci有何諗法，確實難以猜度，尤其是市場上有一當紅炸子雞，難得處於待業狀態，說的當然是前Bottega Veneta創意總監Daniel Lee，而作日西方傳媒便當真收到風聲，說Burberry正全面考量Daniel Lee，研究他接捧Riccardo Tisci，出任Burberry新創意總監之可能性……

Cassette手袋絕對是Daniel Lee為Bottega Veneta所打造的最成功傑作。（Bottega Veneta）

認識Daniel Lee二三事：

+ 3

談及Daniel Lee在Bottega Veneta的神蹟，其實便好像2005年Riccardo Tisci入主GIVENCHY故事一樣，基本上是甫加盟便瞬即破舊立新，為品牌迎來全新氣象，在盈利和口碑方面均大獲全勝。不過，事業如日中天之際，Daniel Lee卻於上年11月突然宣告離開BV，原因至今仍眾說紛紜，但可以肯定除KERING集團以外，一眾時裝大牌均希望羅致他，將他視之為新生代年青設計師之中，最具點石成金能力的一人。加上其英國國籍也是一大加分位，早在2019年Daniel Lee便贏得British Fashion Awards年度設計師大獎，自那刻起，基本上整個英倫時尚圈都或明或暗「谷起」他，吹捧這位李先生成為國家新一代時裝代表，故有人期待由一英國設計師去統領一個英國品牌，實在合情合理，因此空穴來風，未必無因，就讓世人拭目以待事件後續發展吧。