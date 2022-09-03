日本星二代｜窪塚洋介兒子成模之路　山本耀司、New Balance選用

說到日本星二代，人氣最頂盛的首推木村心美和木村光希，這兩姊妹遺傳了父母木村拓哉和工藤靜香的良好基因，雙雙成為品牌的寵兒；而本木雅弘兒子、樹木希林孫子的「星三代」Uta 內田雅樂，也是時裝周天橋、時尚雜誌的常客。

不過，從今以後名單上要多加一人，他名為窪塚愛流——窪塚洋介的大仔。



窪塚洋介是世界上演繹Wacko Maria設計最佳人選（Wacko Maria）

窪塚洋介由出道至今，在日本潮流界地位仍然崇高，雖然2004年曾經歷墮樓事件，但無損其人氣，甚至隨年紀增長，展現出不一樣男人味，他是世界上演繹Wacko Maria設計的不二之選，一舉手一投足都散發出不羈與野性。

電影《愛哭鬼的棋蹟》是窪塚愛流（圖右）出道作品（電影劇照）

窪塚洋介一家四口拍攝GAP廣告（GAP）

窪塚愛流承繼了父親窪塚洋介的時尚基因，愛流是窪塚洋介跟圈外前妻德子於2003年所生，二人2012年離婚後，愛流跟隨父親生活，型味隨之而來，時尚觸角也愈來愈濃。窪塚愛流於2018年初次啼聲，參與電影《愛哭鬼的棋蹟》演出，之後陸陸續續在日劇、網劇與廣告中現身，而去年窪塚一家四口為GAP拍攝宣傳廣告，成為潮流界一時佳話。

窪塚愛流演繹Wacko Maria最新聯乘，氣質媲美父親。（Wacko Maria）

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自踏入18歲後，窪塚愛流漸漸擺脫Babyface，開始流需出如父親盤的Cool味，所以得到更多時尚品牌的青睞，由彩妝品牌ELEGANCE RAZZLE到運動品牌New Balance都見到其蹤影，而Wacko Maria跟Barber Shop BROSH MR.BROTHERS CUT CLUB聯乘交由他演繹，完美示範出「虎父無犬子」的大道理。

山本耀司請來窪塚愛流擔任品牌新支線WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO的模特兒（YOHJI YAMAMOTO）

而日本最重要時裝設計師之一的山本耀司，同樣對窪塚愛流投以信心的一票，請他擔任模特兒演繹品牌新支線WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO的新品，一樣入型入格，前途無可限量。