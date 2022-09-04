Nike、New Balance「殘肢」枱？　家品與球鞋結合玩味二創設計

街頭文化熱爆全球，連帶球鞋工業也持續興旺，不過任你潮流觸覺如KITH或JJJJound般再厲害也好，若永無止境地推出聯乘波鞋，終有厭倦的一日，要壯大波鞋文化的視野與內涵，單憑生產波鞋顯然是不足夠。



如此文字上說明或許抽象，幸好近來Pitter Patter卻為我們創造了強而有力的說明，這個來自紐約布魯克林的創意單位，早幾個月前以Boot-legs Table為名製作木枱，短短數月已在全球大受歡迎。

結合西部牛仔鞋管的Nike Air Force 1 Boot-legs Table。（Pitter Patter）

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Boot-legs Table最搞怪之處，乃是與潮流掛鈎，誠如上圖所見，每張Boot-legs Table均會在木枱腳外圍包裹腳管，並於底部裝上球鞋固定之。鞋的種類繁多，既有皮鞋、Worker Boots，又有New Balance 990及結合西部牛仔鞋管的Nike Air Force 1，但有傳球鞋只屬贗品，不是甚麼正版貨，固以Bootleg（盜版）一詞去命名。

Pitter Patter潮流觸覺甚敏銳，看見Lil Baby的BV Boots造型，立即照板煮碗製作出一個致敬版。（Pitter Patter）

不過，球鞋雖不是名門正宗，但將木枱結合球鞋這個概念，卻當真是劃時代，省卻了頂端枱面部份，褲管與球鞋比例造得極之傳神，猶如真實的人體殘肢一樣，十分逼真，現在外國部份買手更流行將Boot-legs Table放在電動滑板之上，讓它在大街小巷周圍走，不知就裡的途人突然目擊街上有一對斷腳遊走，都咪話唔得人驚！

Boot-legs Table平均價錢只是$350至$500美元。（Pitter Patter）

除真實木枱，Pitter Patter近日推出NFT版本的Boot-legs Table發售。（Pitter Patter）

Boot-legs Table另一引人入勝之處，在於其宜人定價，平均售價只不過是$350至$500美元（約$2,478至3,924港元），而且數量極之有限，每次官網甫上架立即Sold Out。不過目前有訂製服務，承惠$300美元（約$2,356港元），卻不包括褲管及鞋子，表面上好像不錯，但想深一層，如沒有褲管及鞋子，這張Boot-legs Table又和一般木枱有何分別？