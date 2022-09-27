本地時裝店再引進OLDPARK　The North Face、Carhartt古着再造品

提起精通古着或古布再造的日本品牌，KAPITAL、READYMADE及FDMTL均屬即時醒起的名字，但「愈是名不經傳，愈是有驚喜」，從來皆是日本時裝精妙之處，例如OLDPARK是一大有力證明，名氣不算最響，但認真接觸過後，卻一見難忘。



Old Park Oversized Riders Jacket Sweat $5,990。（OKURA）

舊衣拆解再結合而成的Biker Jacket是OLDPARK招牌大作。（OLDPARK）

不過OLDPARK可是一個神龍見首不見尾的品牌，這也她一直沒有大紫大紅之主因，基本上其設計團隊好像「唔憂做」似的，每季作品本已很少，很多款式都是一件起、兩件止，而且近年大部份時間更只集中經營日本國內市場，難以供貨到包括香港在內海外市場，回想起數年前本地時裝店OKURA尚有售賣，但近年疫情之後也停止供港了，港人要買便只會光顧人家日本網店，隔着手機屏幕去揀貨，不能試上身再決定購買。

OLDPARK Oversized Mexican Parka是品牌創作嘗試。（OKURA）

OLDPARK Oversized The North Face Mexican Parka Outdoor Blue $5,990。（OKURA）

幸好在多番爭取之後，AW22季度OKURA便再度成功引進OLDPARK到港售賣，雖然產品款式並不多只有區區數款，卻全部屬集品牌精華大成之作，除括招牌大作：以The North Face舊衣拆解再結合而成的Biker Jacket外，新季尚引進了過去未曾在香港正式售賣過Oversized Mexican Parka，大大件闊身剪裁的「過頭笠」形式，輪廓上頗有民族風味，穿上身既舒適又無拘無束。

OLDPARK Carhartt Oversized Mexican Parka $5,990。（OKURA）

至於從手工藝角度看，OKURA Oversized Mexican Parka不但同樣以舊衣拆解再結合方式製造，且變化元素更多，首先每款Parka都起源自不同知名品牌的舊衣裳，有些拆解自The North Face舊戶外機能服飾，以防水和輕盈為先；有些則截然不同地選用Carhartt帆布舊衣進行解構，要知道這個1889年誕生工裝品牌向來以耐用見稱，把它的厚重布料應用到Mexican Parka上，風格、配色、面料確與The North Face版本南轅北轍，足證OKURA設計團隊工藝之高及多樣性之廣，世所罕見。