The North Face進軍潮爸潮媽市場　Maternity+機能性最強戶外系列

【The North Face/Maternity+】在數十年前社會思想普遍較傳統，父母與子女間交溝較大，潮流、時髦、打扮這些概念，很多時均只會被視作年青人反叛象徵而已，大體思潮總以為，人大了成為爸媽，便會變得踏實，「識得省返個錢」不再追求潮流服飾。



CR Nuptse Attachable Blanket最為矚目。（The North Face）

不過時代不同了，80、90後自幼生活相對富足，由細到大便接觸慣潮流或電玩文化，到一天長大成人，生兒育女成為爸媽，愛好時裝打扮的習性也不會改變，因為它不再是種反叛象徵，而是一個人生活中最基本生活要求，任老輩再罵新世代如何貪威識食也好，這經已是當前主流社會之意識形態，改變不來的。

備有不同顏色。（The North Face）

如是者，潮爸潮媽服飾市場，近年演化得愈趨重要，留意這個市場不只侷限於嬰孩BB時裝，「父母照顧嬰孩時所穿搭的衣服」，也更箇中一大要點，那甚麼父母照顧嬰孩時所穿搭的衣服？The North Face其下支線Maternity+正是最佳佐證。

可結合到The North Face招牌Nupsi羽絨Jacket之中，組合成能夠包裹嬰兒的羽絨外套。（The North Face）

掛在BB車外圍一樣可以。（The North Face）

顧名思義，The North Face Maternity+主打作品一律與嬰孩及照顧者有關，最新FW22季度便為年輕爸媽們帶來數款既有型又實用單品。第一款CR Nuptse Attachable Blanket最為矚目，從近年大熱的Utility Vest多功能背心擷取靈感，繼而結合到嬰兒孭帶之中，既可單獨使用，更能連結到The North Face招牌Nupsi羽絨Jacket之中，組合成能夠包裹嬰兒的羽絨外套，潮爆又實用。此外就算不視作服裝，這款CR Nuptse Attachable Blanket亦可以用作羽絨被來使用，掛在BB車外圍一樣可以，一物多用，日本只承惠¥16,500日元，性價比極高。

同場The North Face Maternity+還推出Baby Sling Bag，特點是超輕巧又間隔分明，盡放嬰兒出街所用到大小之物。（The North Face）

CR Storage Jacket。（The North Face）

CR Storage Jacket打正旗號配備11個大細不同口袋。（The North Face）

另一款關注大作，則是CR Storage Jacket，考慮到父母帶嬰兒出街，便猶如打仗般「七國咁亂」，奶樽、尿片、玩具、清潔用具等東西亂成一團，若將它一併將進沒有間隔的大袋，尋找起上來每每「揦手唔成勢」，既費時失事又十分狼狽。

連背部都有特大口袋。（The North Face）

CR Storage Jacket打正旗號配備11個大細不同口袋，配合腰側匙扣掛鉤位，讓爸媽可以分門別類將各種嬰兒大小之物盡放在身，機能性十足。就算對於沒有生小朋友的潮流人來說，CR Storage Jacket的存放性能及GORE-TEX物料，亦足以讓大家完備上山下海，堪稱露營聖物。