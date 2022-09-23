UNIQLO U秋冬系列今日登場　中性簡約設計On/ Off兩用時尚之選

撰文：山本保玲
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【UNIQLO U】極簡時尚潮流紅了好幾年，而UNIQLO交由Lemaire主帥Christophe Lemaire主理的支線UNIQLO U也推出了多個系列，可能有人會問「季季咁簡約，唔悶嗎？」Christophe Lemaire設計正正是擁有獨特魅力，令人長期支持不會生厭。

UU秋冬系列今日（9月23日）上架，到底今次又有甚麼亮點？

UNIQLO U秋冬系列大玩中性設計（UNIQLO）
UNIQLO U秋冬系列大玩中性設計（UNIQLO）

「Essentials with a point of view」是UU今季的設計主題，Christophe Lemaire以中性設計來簡化衣櫥，畢竟過度消費是城市人的通病，而他以簡單易襯又不失時尚實用的服飾，來貫穿人們On/ Off日常穿搭。

UNIQLO U秋冬系列造型全面睇：

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UU設計素來以細節見稱，今次也不例外，Christophe Lemaire以能裝進一個手提箱的膠囊衣櫃為概念，「我們的目標是通過減少材料來製造和發表必要的服飾。更極簡的系列重新定義我們的需求，和使我們重新思考日常生活中的功能和新的習慣。」期望做到簡約又環保。至於系列以中性設計來呈現，他本意並非以情侶裝掛帥，「這是關於個性以及個人如何將服裝詮釋和融入他們的衣櫃，這無關性別。我們對於穿著的準則不應該像以往那樣嚴格。現在我們可以看到人們對服裝的搭配變得非常自由且富有創造力。」潮流不斷推陳出新，男女皆宜服飾為時尚市場帶來新面貌。

UNIQLO U秋冬系列機能短版外套是今季首選（UNIQLO）
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整個系列仍然是採用Christophe Lemaire最擅長的暖色系，黑白灰藍啡等都是易於Mix & Match的色調，而寬闊又不失輪廓的版型剪栽，同樣是他的拿手好戲。而46件單品中首選短版外套，有點近似Barbour的Classic英式傳統戶外款式配上機能性大袋，不單男女可穿，也適合上班與假日，配搭西褲西裙與牛仔褲已展現完全不同面貌，一件褸可行走整個秋冬季。

UNIQLO U秋冬系列機能短版外套穿搭造型示範：

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