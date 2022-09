Dua Lipa、ASAP Rocky加持　獨立品牌Chopova Lowena初登時裝周

SS23倫敦時裝周圓滿結束,獨立品牌Chopova Lowena首次以Fashion Show形式展示新作,將保加利亞手工藝與另類美學融為一體,在風格迥異之中,讓我們找到意想不到的一致性。



Caption:Chopova Lowena SS23(@chopovalowena)

+ 6

Chopova Lowena今季以「Rose is a rose is a rose is a Rose」美國詩人Gertrude Stein的詩作《Sacred Emily》為題,從每個造型之中,只要細心留意,都能發現到隱藏玫瑰細節,並向保加利亞傳統節日「玫瑰節」以作致敬。該品牌透過與保加利亞工匠合作,經常利用棄置物料進行Upcycling,堅持做環保設計。今季也不例外,拼接蘇格蘭短裙,搭配上厚實的皮帶,加上泡泡袖連身裙與針織衫,巧妙地改造成獨一無二設計,而當中手繪卡通圖案、重金屬飾品、胸針、鞋款等,同樣連貫穿整個系列。

Chopova Lowena招牌拼接蘇格蘭短裙。(@chopovalowena)

Dua Lipa經常穿上Chopova Lowena。(@chopovalowena)

Chopova Lowena SS23也許令你感到花多眼亂,但設計師卻將色彩感、圖案設計與重金屬元素,發揮得淋漓盡致,同時該系列亦在傳統和運動風格中穿梭,如曲棍球袋、運動太陽眼鏡也不斷出現其中。該品牌兩人組Emma Chopova和Laura Lowena,自從早年開始在Central Saint Martins攻讀MA以來,當時已經慢慢積累了一批狂熱粉絲,隨後更共同推出同名品牌,並獲LVMH PRIZE提名。一眾巨星如Dua Lipa、ASAP Rocky、Madonna、Harry Styles等人,也紛紛穿上他們的設計,其後迅速擴展品牌知名度。

ASAP Rocky在個唱時手持Chopova Lowena的Tote Bag。(@chopovalowena)

Madonna也是Chopova Lowena支持者。(@chopovalowena)

Chopova Lowena主理人Emma Chopova和Laura Lowena。(Chopova Lowena)

今次上陣倫敦時裝周實體騷,於幾個月前,該品牌便開始試穿SS23系列,因為Emma與Laura表示:「每件服裝都是為行騷Model度身訂造。」這就是Chopova Lowena的迷人之處,真正建立Chopova Lowena時尚群體,讓他們穿出自我風格,而不是迎合時下潮流,難怪短短幾年間已略有成績。