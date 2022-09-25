Dua Lipa、ASAP Rocky加持　獨立品牌Chopova Lowena初登時裝周

SS23倫敦時裝周圓滿結束，獨立品牌Chopova Lowena首次以Fashion Show形式展示新作，將保加利亞手工藝與另類美學融為一體，在風格迥異之中，讓我們找到意想不到的一致性。



Caption：Chopova Lowena SS23（@chopovalowena）

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Chopova Lowena今季以「Rose is a rose is a rose is a Rose」美國詩人Gertrude Stein的詩作《Sacred Emily》為題，從每個造型之中，只要細心留意，都能發現到隱藏玫瑰細節，並向保加利亞傳統節日「玫瑰節」以作致敬。該品牌透過與保加利亞工匠合作，經常利用棄置物料進行Upcycling，堅持做環保設計。今季也不例外，拼接蘇格蘭短裙，搭配上厚實的皮帶，加上泡泡袖連身裙與針織衫，巧妙地改造成獨一無二設計，而當中手繪卡通圖案、重金屬飾品、胸針、鞋款等，同樣連貫穿整個系列。

Chopova Lowena招牌拼接蘇格蘭短裙。（@chopovalowena）

Dua Lipa經常穿上Chopova Lowena。（@chopovalowena）

Chopova Lowena SS23也許令你感到花多眼亂，但設計師卻將色彩感、圖案設計與重金屬元素，發揮得淋漓盡致，同時該系列亦在傳統和運動風格中穿梭，如曲棍球袋、運動太陽眼鏡也不斷出現其中。該品牌兩人組Emma Chopova和Laura Lowena，自從早年開始在Central Saint Martins攻讀MA以來，當時已經慢慢積累了一批狂熱粉絲，隨後更共同推出同名品牌，並獲LVMH PRIZE提名。一眾巨星如Dua Lipa、ASAP Rocky、Madonna、Harry Styles等人，也紛紛穿上他們的設計，其後迅速擴展品牌知名度。

ASAP Rocky在個唱時手持Chopova Lowena的Tote Bag。（@chopovalowena）

Madonna也是Chopova Lowena支持者。（@chopovalowena）

Chopova Lowena主理人Emma Chopova和Laura Lowena。（Chopova Lowena）

今次上陣倫敦時裝周實體騷，於幾個月前，該品牌便開始試穿SS23系列，因為Emma與Laura表示：「每件服裝都是為行騷Model度身訂造。」這就是Chopova Lowena的迷人之處，真正建立Chopova Lowena時尚群體，讓他們穿出自我風格，而不是迎合時下潮流，難怪短短幾年間已略有成績。