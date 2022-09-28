Daniel Lee入主Burberry　未來Bottega Veneta最大對手就是他？

【Burberry/ Daniel Lee】Burberry於今日（9月28日）宣布換帥，由Bottega Veneta前創意總監Daniel Lee走馬上任，成為這英國時尚老字號新任創意總監。



就像《一物》頻道9月初所論述一樣，雖然Riccardo Tisci這接近五年的Burberry創作生涯其實不乏亮點，但對比起他上個十年為GIVENCHY所創下的王朝盛世，其Burberry成績表始終不似預期，再加上意料之外的一場新冠肺炎疫情，使品牌生意大減，原有許多計劃、部署都一掃而空，叫人唏噓。



美夢成真，Daniel Lee入主Burberry。（Bottega Veneta）

相反Daniel Lee自擔任Bottega Veneta創意總監後迅速彈起，其注目程度遠比Riccardo Tisci厲害，早就贏得British Fashion Council The Fashion Awards年度最佳設計師大獎，雖然突然離開Bottega Veneta的原因一直眾說紛紜，但以他能力、聲望及英國人身份，的確甚適合成新任Burberry掌舵人，也被一眾時裝精所期待，現在美夢終於成真，大家一於拭目以待吧。

如何評價Riccardo Tisci這接近5年的Burberry創作生涯？歷史自有公論。（Burberry）

不過，Daniel Lee之回歸，傷心者未必是Riccardo Tisci，但屬KERING集團旗下的Bottega Veneta，卻必定開心不了哪裡，自Daniel離任後，繼任者Matthieu Blazy總算繼承前任美學，持續將BV發揚光大，但其美學基調與剪裁輪廓，卻明顯深受Daniel Lee影響。

Daniel Lee對BV的影響力，至今猶在。（Bottega Veneta）

現在Daniel Lee以Burberry創意總監身份回朝，預計Burberry和Bottega Veneta的風格美學將會十分相似，屆時同一班消費者，Daniel Lee和Matthieu Blazy之間勢必鬥到你死我活，而這種情況時裝歷史上亦不時發生，最經典當然是Hedi Slimane和其弟子Anthony Vaccarello，一方面Hedi與SAINT LAURENT反目並加盟CELINE，另一方面Anthony便憑藉師父的基調接手SAINT LAURENT，使到CELINE和SAINT LAURENT均流露着系出同源的搖滾風情與及病態瘦身美，Fans總會為購買CELINE還是SAINT LAURENT而煩惱上半天呢！



最後，重溫Daniel Lee於Bottega Veneta年代大熱手袋設計：