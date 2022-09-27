日本開關｜FamilyMart便利店推出新雨衣　百多元價錢媲美戶外品牌

【日本開關/ 日本旅遊/ 日本手信】日本開關是天大喜事，不停忙於買機票訂酒店。

搞好機票酒店後，就要擬定行程，



除了不斷Bookmark潮店、食店外，還有一個指定動作，然而這個不需Google Map協助，因為總有一間係左近——便利店。



FamilyMart去年成立40周年（FamilyMart）

到訪日本便利店，單是熟食、飲品貨架已令人目不暇給，不過自從FamilyMart於去年推出自家服飾系列CONVENIENCE WEAR後，大家又多一個擔購新目標，成為手信熱門之選。

FamilyMart的CONVENIENCE WEAR系列請來Facetasm設計師落合宏理主理（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR是FamilyMart紀念創立40周年而發展新支線，她對這系列極為重視，請來Facetasm設計師落合宏理主理設計，以日常基礎穿搭為創作理念，希望帶來簡約、便宜又且質素產品，除了舒適易襯的服飾外，一些生活小品更得民心，像襪子帶來大成功，落合宏理用上鮮艷色調十分搶眼，而運動白襪的招牌橫間上，同樣運用螢光色調，除了設計吸引，定價429 日元（約23港元）比運動、時尚品牌更平，所以自推出以來深受歡迎，至今年8月總共售出700萬對，十分厲害。

CONVENIENCE WEAR襪子共售出700萬對（FamilyMart）

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至於CONVENIENCE WEAR最新出品是雨衣Rain Hoodie，雖然雨衣是便利店常見產品，FamilyMart也曾推出披肩Rain Poncho，但今次落合宏理Rain Hoodie即使是全黑設計，細節用料卻勝人一籌，面料是小松マテーレ株式会社（Komatsu Matere）生產的防水耐用Dantotsu Water Repellent®，經洗滌100次後仍保持拒水性，而拉鍊部分也一絲不苟，用上FamilyMart原創零件，還可折疊成細尺寸方便攜帶。

Rain Hoodie不失潮味，有如戶外品牌出品。（FamilyMart）

落合宏理作為時裝品牌設計師，雨衣輪廓設計更是重中之重，近似戶外品牌款式，下雨天穿上Rain Hoodie時仍然不失潮味，適合Urban Outdoor穿搭，而3289日元（約179港元）價錢，又令人找不到不買的理由，日本全面開關後，相信港人也會一人買幾件，自用送禮皆宜。