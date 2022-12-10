世界盃｜波衫冷知識　10號球衣有特別含義　球員、球迷版大不同？

2022 卡塔爾世界盃繼續激戰中，每當球場風起雲湧之際，球員就像武俠小說裡的超級英雄大殺四方，每次戰況總會有意想不到的情節讓人腎上腺素狂飆，大大增加了靠彩票海撈一票的難度。



除了精彩賽事，高顏球星們也讓世足更有看頭，且不止球技、顏值雙雙在線，穿搭也是相當好品味，雖然足球員們的高顏值比賽事讓人更目不轉睛，但其實足球衣也很值得注目。

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足球賽衣著配備，材質、鞋款都是關鍵

在國際總會中，除了明確規定球賽比賽規則，球衣也是其中一環，標準配備即是同色的有袖上衣及短褲，長襪、鞋子、護脛，且身上不可有任何可能傷害他人或自己的物品，飾品亦是，另外，守門員也必須著用跟隊員及裁判「明顯不同」的上衣以利區分，拿法國隊來說，守門員奇雲查普（Kevin Trapp）（上圖）的衣著就跟隊員（下圖）球衣顏色完全不同。

足球是一個非常高強度的比賽，透氣排汗、輕薄當然是最基本需求，並選擇高彈性的布料讓球員們可以像彈力超人一樣盡情發揮，另外也因為比賽中會頻繁碰撞，因此不易產生靜電也是一大關鍵。

既是足球，最頻繁使用的足部自然是保護重點，否則足球員個個身強體壯，很容易就把他人的小腿踢到重傷，因此護脛就顯得格外重要，而我們常見足球員著用長襪也具備其功用，一來是最基本的保暖功能，二來是能夠稍加包覆並固定護脛，而還有一個重要功用則是不同顏色的長襪有利裁判在快速的比賽當中更清楚判斷賽況。

當然，球鞋也是關鍵重點，一般來說運動鞋要又柔軟來增加活動的舒適性，但足球鞋因為在易滑的草皮上進行，因此需要高度的抓地力，而釘鞋是最理想的配備，並且會因應不同狀態的草皮而有鞋釘數量、長度、材質等等的不同，像是人工草皮與天然草皮、乾燥草皮與溼滑草皮等等，都是需要列入評估的情況，必須將所有可能影響球員表現的因素都控制到最佳狀態。

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足球衣背號意義，10 號球衣被譽為「球場的主人」

相信球迷們都把自己支持的球隊球員背號記得滾瓜爛熟，足球衣背好分配規則大致以戰鬥位置來做配置，從守門員的 1 號開始，接著為後衛、中場、前鋒依序下去，而 10 號通常是隊中王牌，像是我們熟知的美斯，以及被視為足球天才的尼馬跟麥巴比……等等都是超級戰將，甚至有人給著用 10 號球衣的球員「球場的主人」的最高讚譽，能夠扛起 10 號球衣重量都非等閒之輩。

能夠穿上足球衣上球場為國征戰是莫大的肯定跟榮譽，每一國的球衣也都藏有各自的意涵，雖然每一年會略有不同，但 Dappei 這裡列舉幾個 2022 年世足的特色例子，以拿得過 6 次足球先生、3 項世界紀錄的美斯效力的阿根廷球隊來說，藍白色為阿根廷國旗顏色，象徵公平與正義，是辨識度非常高的隊服。

強敵墨西哥足球隊本次以經典墨西哥綠現身，上衣底呈現若隱若現的神話羽蛇神的羽毛線條，並在胸口印有羽蛇神圖騰，非常有氣勢。近日漫威電影《黑豹2》中的新民族也有提到羽蛇神。

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足球衣時尚崛起

跟籃球衣一樣，除了許多人會入手紀念球衣來支持球員外，也有不少品牌推出日常著用款的球衣，雖然足球聲量或許不像籃球那般浩大，但是這個已經深含百年歷史的運動，還是有非常虔誠的擁護者，現在市面上依然可以看到許多足球衣古著。從剛開始的國際大牌，隨著復古風潮崛起、足球賽事熱度加溫，也讓潮牌加入這場足球衣戰役，讓足球衣風潮熱烈展開！

球員版 V.S 球迷版紀念球衣解析

如果想要入手紀念球衣注意，市面上通常分為球員版跟球迷版兩種，而兩者的差異大致上分為材質、剪裁、價格 3 大項，球員版因為可以正式上場，因此材質如同前述所及，會較為輕薄透氣，衣服上的圖樣也都採以燙印，以免球員活動時摩擦不適；剪裁的話，球員版因為要讓球員活動更俐落，因此版型會稍有腰身也較為貼身，球迷版則是偏向直筒與寬鬆；最後當然就是價格，因為材質跟做工稍有不同，因此普遍來說球迷版都會便宜許多。

Dappei 結語：

足球員的服裝居然藏這麼多小心機，可能是因為足球員都太帥所以都讓人忽略了（？），希望大家都可以靠彩票賺大錢！



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原文：2022 卡達世界盃 | 雖然高顏值球員讓人目不轉睛，但是「足球衣冷知識」也可以了解一下

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