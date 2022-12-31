NewBalance波鞋10位潮人秋冬穿提案　任何年齡、風格都能輕鬆駕馭

講到球鞋界的佼佼者，許多人腦中的第一印象大多會浮現 Nike 或是 Adidas ，但由於近年來軍、工裝與 Outdoor 風格的興起，加上 NB 近期與大量品牌聯名，新奇、前衛的設計，也讓 NB 聲勢漸漸的高漲，逐漸成為球鞋界的中流砥柱。



本次就讓搭編來跟讀者們分享六位潮人的 NB 穿搭。

10位潮人的NB秋冬穿搭提案，一起來看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

Look 1

澳洲潮爺 Vernon 早已是無人不知無人不曉的穿搭型人，這次他依然走在最前面，搶先入手 NB990 v6，一身深色更能一眼聚焦這雙全世界都想擁有的夢幻逸品，也讓視覺延伸更顯高挑，他也用燈芯絨材質帶出秋冬氛圍，潮爺寶刀未老！

Look 2

雖然時序已經要近年末，但不時突襲的秋老虎還是讓人難以捉摸，短袖、短褲都還有機會出鏡。NB990 的元祖灰從來不讓人失望，跟所有風格跟顏色都非常百搭，最適合秋冬的大地色當然也不例外，型人使用 oversize 短褲跟 TEE 做出寬鬆舒適的輪廓，並以卡其熱跟土色短毛帽相呼應，短毛帽也增添了秋天溫暖的氛圍，再以知性的元組灰 NB990 收尾，就是完美的秋季 ootd。

Look 3

顏色一直是許多人的穿搭罩門，但若你是 cityboy 信徒，一定要知道「卡其 x 藍」這個定番配色，型人也以藍色為主色調處理整套穿搭，帽、襯衫、NB 球鞋皆是藍色系互相搭配，型人也運用帽子的飽和亮色來製造亮點，讓整體簡約卻依然能吸引目光。

同埸加映：VANS聯乘NEIGHBORHOOD新波鞋登場 罕有One Tone大地色麂皮超百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Look 4

近年棉褲徹底翻轉睡褲印象，成為街頭霸主之一，加上 athflow 風潮崛起，棉褲也跟正裝單品成為搭配夥伴。秋冬不一定非得要用很重的顏色，型人一身淺色營造淡鹽風格，清清淡淡的淺色好感度一百分，再用跟棉褲同為灰色調的 NB 收尾，不僅不出錯也讓視覺延伸，是簡單零出錯的顯高小技巧！

Look 5

型人內著灰色帽 T，外披一件 WTAPS 的軍綠色外套，運用軍用外套多口袋的設計，讓整體看上去細節更豐富，下半身以同色系且高磅數的寬褲去做延伸，最後配上一雙黑色的 NB993，完美詮釋軍工裝混搭的風格。

Look 6

型人最內層身穿白色衛衣，最外層身披一件韓式風格的大衣外套，休閒單品帽 TEE 降低整體過度正式的感覺，褲子則是灰色西裝褲，搭配一雙灰色 990V2，整體韓式風格的穿搭特色一目瞭然。

同埸加映：洞洞波鞋領潮流！adidas Originals adiFOM Q 4款極簡配色新登場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

Look 7

大家都說黑灰白是最好搭配的色系，這句話果真沒錯，圖中型人以一身黑色作為穿搭的顏色主軸，從頭上的帽子、襯衫、外套、褲子，為了避免單一色系的單調，將拉鍊拉開，使視覺上能看到內層的襯衫，看上去更有層次感，加上腳上與整身不同配色的灰色 990V5，一眼就能看出亮眼。

Look 8

燈芯絨單品用於冬季穿搭再適合不過，保暖的特性以及高質感的特色，絕對讓人愛不釋手，圖中主角以頭頂的深藍色 KANGOL 去和上半身藍黑色的燈芯絨襯衫做搭配，褲子則是選擇米色的長褲，使整體穿搭的顏色不會顯得黯沉，最後以一雙黑色 NB327 來畫上句點，此外型人以背心來營造穿搭的層次感，加上耳環與項鍊的點綴，是本次六款穿搭 Look 裡面搭編最喜歡的一款。

Look 9

圖中主角最外層身穿一件米白色的羊羔毛外套，但在拉鍊處有著綠色直條的接縫處，主角利用此一特性內著綠色單品，使拉鍊的地方和內搭去做呼應，接著用百搭的黑褲作為下半身的穿搭選擇，搭配墨綠色的 NB327，恰到好處。

Look 10

型人以一件雙口袋的奶灰色帽 T ，搭配頭上的墨綠色毛帽，使上半身同一色調看上去更加和諧，接著用白色長襪作為鞋子與褲子的連結，襪上螢光綠為整體製造小亮點，最後搭配一雙墨綠色 NB2002R 來呼應整體配色。

Dappei 結語：

NB 鞋款若是用來穿搭，不論是外觀性或舒適性都非常的實用，相信讀者們在看完這篇文章後對 NB 都有自己的想法吧，還等什麼快送自己一雙聖誕禮物！



延伸閱讀：

想買 NB 327 修旦幾勒，Levi's 跟 NB 327 的聯名美到不敢看！超帥丹寧鞋身加上精緻細節太欠收！

細說 New Balance 經典系列，從走路到跑步，一手包辦你的日常穿搭鞋款 !

原文：NB 的百搭程度讓你甘願中毒！解析 10 位潮人「NB 秋冬穿搭」提案，看完只想再收一雙！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】