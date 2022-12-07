世界盃｜麥巴比基奧特深情對望　意外還原1套經典電影濕身激情戲

【世界盃2022】卡塔爾世界盃正比到 16 強淘汰賽，其中被視為強隊的法國日前在與波蘭對戰時，由明星球員麥巴比（Kylian Mbappé）攻進兩球，與隊友基奧特（Olivier Giroud）踢進一球，最終以 3:1 的比數獲勝。



在這場賽事期間，除了緊張刺激的比拚時刻外，網友也見到了這兩位隊友惺惺相惜的模樣。當時，法國隊勝利後，麥巴比跳到基奧特的身上，兩人微笑對視，讓球迷見證兄弟情的美好。

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而這個情景也讓網友聯想到 2004 年經典愛情電影《忘了、忘不了》 （The Notebook），把這一幕和片中的經典畫面相比，幾乎一模一樣的姿勢與深情的眼神讓大批網友按讚叫好！

【圖輯】點圖放大逐格睇經典愛情電影《忘了、忘不了》濕身激情戲👇👇👇

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不僅如此，更有 P 圖高手把兩人的臉直接換到了電影主角麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）和賴恩高斯寧（Ryan Gosling）的身上，看來也毫不違和。

法國挺進八強後，將在香港時間 12 月 11 日凌晨 3 點對上英格蘭，力爭四強席次！

【同場加映】球王麥巴比火辣女友原來係變性人 不理世俗眼光兩人愛得轟烈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】