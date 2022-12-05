Supreme x The North Face聯乘冬裝　G-SHOCK三方聯名手錶已登場

Supreme 日前正式釋出與 The North Face 全新的聯名系列，同時也是本季的第二波商品，以頂級的滑雪系列，推出冬季經典的 Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded Pullover 兩件禦寒上衣及眾多品項，其中包括了先前傳聞已久的 G-SHOCK 三方聯名錶款。



Supreme x The North Face 全新聯乘系列發佈， G-SHOCK 三方聯名同步登場！

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Supreme 稍早正式釋出了 Supreme x The North Face 全新聯乘系列，迎來本季的第二次發售，重塑 The North Face 經典的 Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded 兩大禦寒上衣，其中 Taped Seam Shell Jacket 使用三層尼龍防水外層，背後繡有 Supreme 字樣，最特別的就是袖口處有一個透明窗，可以在正常穿著之下便能看到手錶，因此更推出了 Supreme x The North Face x G-SHOCK DW6900 三方聯乘手錶來做搭配，配合外套的配色，共有三個顏色，除了錶帶擁有 Supreme 及 The North Face 的布章之外，背光也是擁有 Supreme 的字樣，可說是誠意滿點的首次合作！

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此外，Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded 兩大主打單品除了 2Tone 的配色之外，也特別用上了紐約時代廣場夜景的滿版印花，顯現出本番合作的特特性，另外還有睡袋、連帽上衣及長袖上衣等單品，已於美國東部時間 11 月 25 日正式販售，日本亦已 11 月 26 日開賣，有興趣的朋友千萬別錯過！

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