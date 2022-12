Supreme x The North Face聯乘冬裝　G-SHOCK三方聯名手錶已登場

Supreme 日前正式釋出與 The North Face 全新的聯名系列,同時也是本季的第二波商品,以頂級的滑雪系列,推出冬季經典的 Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded Pullover 兩件禦寒上衣及眾多品項,其中包括了先前傳聞已久的 G-SHOCK 三方聯名錶款。



Supreme x The North Face 全新聯乘系列發佈, G-SHOCK 三方聯名同步登場!

+ 16

Supreme 稍早正式釋出了 Supreme x The North Face 全新聯乘系列,迎來本季的第二次發售,重塑 The North Face 經典的 Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded 兩大禦寒上衣,其中 Taped Seam Shell Jacket 使用三層尼龍防水外層,背後繡有 Supreme 字樣,最特別的就是袖口處有一個透明窗,可以在正常穿著之下便能看到手錶,因此更推出了 Supreme x The North Face x G-SHOCK DW6900 三方聯乘手錶來做搭配,配合外套的配色,共有三個顏色,除了錶帶擁有 Supreme 及 The North Face 的布章之外,背光也是擁有 Supreme 的字樣,可說是誠意滿點的首次合作!

同場加映:Stussy聯乘Nike Air Max反剔源自2013年? 比Supreme更具玩味?(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 6

此外,Taped Seam Shell Jacket 及 800-Fill Half Zip Hooded 兩大主打單品除了 2Tone 的配色之外,也特別用上了紐約時代廣場夜景的滿版印花,顯現出本番合作的特特性,另外還有睡袋、連帽上衣及長袖上衣等單品,已於美國東部時間 11 月 25 日正式販售,日本亦已 11 月 26 日開賣,有興趣的朋友千萬別錯過!

延伸閱讀:

穿搭講堂| Dwight Howard 身上那一根很粗的到底是什麼?就連 JENNIE 也超愛!

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】