小飛俠阿童木潮流集體回憶　有一日牌23年前已用紅鞋子設計潮物？

論近日潮流世界最具話題性之作，一定非MSCHF設計的紅靴BIG RED BOOT莫屬，其設計不但突格矚目，就連爆紅過程也另類過人，堪稱「華麗的誤會」，讓小飛俠阿童木誤打誤撞成為本周潮界Icon。



MSCHF的BIG RED BOOT官方照片。（MSCHF）

肥大的鞋形，令鞋子給予人有如水桶般的感覺，十分笨拙惹笑。（MSCHF）

話說上星期這對BIG RED BOOT的產品照突然流出，並瞬即在社交媒體瘋傳，正當網民不明所以這對紅靴何方神聖之際，知名IG潮流帳號Hartcopy卻率先發文指出，該紅鞋子乃是向《小飛俠阿童木》（Astro Boy）致敬的二次創作，令到萬千潮流人立刻從衣櫃底拿出昔日購買過的阿童木玩具出來Show Off扮Fans，好不熱鬧。

《Dora the Explorer》故事中猴子Boots。（《Dora the Explorer》）

誰不知事實卻是「跟車太貼」，MSCHF到昨日正式發放官方產品照，明言此對BIG RED BOOT的確取材自卡通片，卻非《小飛俠阿童木》，而是美國知名兒童卡通《Dora the Explorer》故事中猴子Boots腳上的紅鞋子，叫全球潮人立即炒車。

不過，意想不到的是，縱使現在已真相大明，查明與小飛俠無關，但各方潮人仍然對號入座，將《小飛俠阿童木》與這對MSCHF BIG RED BOOT掛鉤，例如日本潮流巨頭小木Poggy基史，今早擺放多個自己收藏的小飛俠玩具模型在傍，搶先著用BIG RED BOOT，讓小飛俠錯有錯著，成為當前Fashion Icon。

《小飛俠阿童木》（Astro Boy）潮味其實早已迫人。

回顧歷史，其實《小飛俠阿童木》歷來都不缺與時裝世界的互動，聯乘合作推出別注Figure玩具不在講，原來連Fashion Show的Runway T台亦曾走過，威風八面，趁現在一於回憶一下吧：

潮流玩具單位MIGHTY JAXX除擅長製作「址旗」木偶，這種雙臉人ASTRO BOY同樣大受歡迎。（MIGHTY JAXX）

在2000年，日本設計師Hiroaki Ohya更曾以機械人為季度主題，將阿童本引領上T台。（Ohya）