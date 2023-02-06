Travis Scott x Jordan合作終結？橄欖綠AJ 1 Low OG波鞋或成絕作

迷人萬千、魅惑不少鞋迷的頂級鞋履 Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG，不僅自推出後話題不斷，睽違許久終在去年所登場的「Reverse Mocha」，更是毫不愧對「倒鉤鞋王」的盛世美名、一舉成為發售以來最多人搶購的火熱配色，不過沒想到，如今恰逢農曆春節，又再傳出驚喜消息，一雙激似摩卡的全新配色「Olive」即將迎來販售。

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今番，Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Olive」 官圖意外地在網上曝光，視覺上沿用了 Reverse Mocha 使用的白色皮革以及深色牛巴戈，並透過細節間的紅色縫線、奶油中底，成功延續了「摩卡倒鉤」所要表達的質感層次，不過，原先斗大且受人喜愛的泛黃 Swoosh，則是被注入風格更為顯具的橄欖綠色調，並在同色大底的襯托之下，彰顯出先前未有的非凡效果；同時，為了凸顯這回相較低調的深色 Swoosh，底色也改為採用黑色面料，使得整體對比更加強烈，並在隨附 4 款鞋帶與 Logo 多樣的繽紛鞋墊，呈現與之不同的鞋款特色。

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報導稱 2023 年將迎來 Travis Scott x Jordan Brand 合作的正式結束，作為聯名鞋履的終止序章（後還有 Reverse Noir 配色），這雙 Olive 雖然傳以「女性尺碼」的版本發售，但據悉將會提供至全家可穿的完整系列，預計於 3 月 25 日迎來發售，請鞋迷們務必期待了。

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