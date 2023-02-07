全智賢領軍│Burberry全新Logo登場 　舊設計不足五年便消失最唏噓

千呼萬喚，Daniel Lee為新主Burberry的首批設計終於登場，卻不是手袋服飾，而是對一個品牌至關重要的Logo和字體商標。



Daniel Lee提案的新字體明顯古典秀氣得多。（Burberry）

2018年Riccardo Tisci入主Burberry時候，曾請來Peter Saville大刀闊斧將品牌字體Logo改頭換面，現在不到5年時候便消失了，實在不無唏噓。

早前Burberry清空官方IG帳號（這招Daniel Lee當日主理Bottega Veneta時亦有玩過），並於昨日（2月6日）發布一系列全新視覺照片，以展示品牌新形象及全新商標。只見全新Burberry字樣一改Riccardo Tisci時代的摩登工整版本，由Daniel Lee提案的新字體明顯古典秀氣得多，每個英文字母的字體由肥厚狀變成瘦窄狀，字距也稍為長短不一，「B」與「R」字的轉彎位的弧度也增強了不少，帶有一種古體字體般的歷史美感。回想2018年Riccardo Tisci入主Burberry時候，曾請來Peter Saville大刀闊斧將品牌字體Logo改頭換面，現在不到五年時間已消失，實在不無唏噓。

自1901年元祖Logo誕生以來，Burberry先後4次（1968、1999、2018、2023）改換商標，當中以2018年那次更改力度最大，將傳奇的Equestrian Knight標記一下子裁掉。（1000Logos）

新版Logo重用Burberry昔日標記Equestrian Knight戰馬Logo，省卻了Burberry英文字體，並換上寶藍色示人。（Burberry）

Logo方面同樣有驚喜，Daniel Lee今次選擇反其道而行，重塑Burberry昔日標記Equestrian Knight戰馬Logo，以寫實風格還原1901年元祖設計，並省卻了Burberry英文字體，再換上寶藍色示人，既讓世人重新正視品牌經典，同時給予人煥然一新之感，Daniel Lee果然高招。

Britpop傳奇Liam Gallagher兒子Lennon Gallagher。（Burberry）

車路士球星Raheem Sterling史達寧。（Burberry）

至於Daniel Lee的Burberry第一擊亦請來不少巨星級人馬擔當Model助陣，既有代言人全智賢，Vanessa Redgrave、球星Raheem Sterling、Britpop傳奇音樂人LiamGallagher兒子Lennon Gallagher、Shygirl、 Skepta、John Glacier及Liberty Ross等名人同樣有份參與，涵蓋不同範疇，星光熠熠，為Daniel Lee打響頭炮。