瘋傳MSCHF誇張笨拙大紅靴　為何Nike、Vans不恥這創意製鞋單位？

多得YEEZY、BALENCIAGA及Bottega Veneta的努力加持，「硬膠鞋」近年已由慘被恥笑，升格成萬世跟風之潮物，如是者在這股「膠流流」當道的時代裡，美國製鞋鬼才單位MSCHF也決定出來襯熱鬧，自行設計新作Big Red Boots，打造終極膠的膠鞋。



MSCHF新作強調以「Big」和「Red」作主軸。（MSCHF）

今次MSCHF新作強調以「Big」和「Red」作主軸，靈感背景初時外國潮流圈流傳乃是來自日本經典動畫《小飛俠阿童木》（Astro Boy）主角所穿的紅色鞋子，然而最終真相大白，品牌指靈感並非日本動畫，而是美國知名兒童卡通《Dora the Explorer》主角Dora Márquez的猴子好友Boots的腳上紅鞋，認真反高潮。

很多人誤以為MSCHF新作主題是小飛俠阿童木，其實不然。（《小飛俠阿童木》）

《Dora the Explorer》主角Dora Márquez的猴子好友Boots的紅鞋子，與小飛俠所穿的十分相似。（《Dora the Explorer》）

Bottega Veneta大熱Puddle Ankle Boots。（Bottega Veneta）

今次MSCHF製作Big Red Boots，以《Dora the Explorer》主角Dora Márquez猴子好友Boots腳上大紅靴作主題，臃腫、毫無輪廓的鞋形，令鞋子給予人有如水桶般的感覺，十分笨拙惹笑，卻完全貼合近代時裝潮流的精要，既跟Bottega Veneta大熱Puddle Ankle Boots極之相似，也很有Kanye West的前衞風韻在其中。

雖然Big Red Boots走起踏上來未必方便，但仍保持一定機能性，鞋身既具防水及速乾性能，鞋底以EVA材質製亦保證耐磨及具有抓地力，確保它乃是一對當真能夠著用上街的實用鞋款。

MSCHF主腦Gabriel Whaley。（MSCHF）

其實MSCHF及其主腦Gabriel Whaley每年都會潮流界呼風喚雨，更不時引起事端。話說早一兩年推出自家改製Lil Nas × MSCHF Air Max 97 "Satan Shoes"，Gabriel Whaley便瘋狂到以人體真實血液注入鞋中底Air之中，嚇得Nike發律師信阻止球作面世。而上年的波浪鞋Wavy Baby，亦因為外形與Vans經典鞋款過於相似，而被其母公司VF控告侵犯版權，然而人類世界就是如此扭曲，愈是被控告，愈是有話題性，使到MSCHF生產的鞋作每每因為突然要停產而愈趨稀有，可望而不可得的潮物，最是令人想追捧呢。