凱特王妃「失蹤」背後：英國王室「沉默公關」引發謠言危機？

英國小報《太陽報》近日曝出一段據指為凱特（Kate Middleton）王妃周末外出購物的影片，稱是民眾在溫莎農場商店附近目擊她與威廉王子時所拍攝，是其自今年1月腹部手術以來首度公開露面。惟這卻未能平息其「失蹤」所引發的種種謠言，更引發出「凱特替身」之說。



兩個多月間，英國王室對鋪天蓋地的謠言始終保持着相對沉默的態度，更是讓世界各地的圍觀者摸不清頭腦——凱特王妃究竟去哪裏了？英國王室為什麼不出面澄清、防止謠言滿天飛？



1月17日，肯辛頓宮（Kensington Palace）在凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）入院進行手術後發佈公告，指她希望對其個人醫療信息保密、讓子女保持正常生活，並稱她不太可能在復活節前恢復公職。此後，凱特便消失在公眾視野中，而王室亦未有透露其更多具體的健康狀況，有關凱特的健康惡化甚至瀕臨死亡、與威廉婚姻危機等流言蜚語趁機大肆傳播。英國母親節（3月10日）當天，肯辛頓宮發佈的凱特與孩子們的照片被發現經過篡改後，更令事態一發不可收拾。

這種猜測還引發了對其他在職王室成員的誤傳和造謠。本月18日，俄羅斯權威商業媒體Vedomosti在Telegram頻道上傳出英王查理斯三世（King Charles III）去世的消息，烏克蘭和塔吉克的主要媒體隨後也作出相關的報道；社交媒體用戶甚至一度流傳一個未經證實的說法，稱王室已告知英國廣播公司（BBC）隨時準備發佈公告。

但其後，英國駐俄羅斯等多個國家的大使館發布闢謠信息，稱國王去世的說法是「假消息」。翌日，英國王室在社交平台X上發帖稱，國王當天在白金漢宮會見了幾名老兵，還配有一張會見時的照片。

英國王室凱特王妃周末被目擊和威廉王子到溫莎農場商店開心購物，似乎有意以行動破除各種負面臆測。不過BBC記者麥克拉蘭質疑當天和威廉同行的人「顯然不是凱特」，再度炒熱外界有關凱特陰謀論。（Twitter截圖）

至於凱特的流言，肯辛頓宮雖對部分嚴重謠言進行澄清（例如一名西班牙記者指凱特陷入昏迷狀態的說法），但大多數時候都保持沉默。截至發稿前，王室也沒有對凱特外出購物影片引起的爭議作出回應。

有專家認為，王室是刻意採取這種保密態度，其背後反映了威廉夫婦在圍繞保護私生活的決心。多年以來，王室成員一直試圖在公共生活與私生活之間劃清界限並取得平衡。因為戴安娜王妃受狗仔隊的追逐而發生的那場車禍，徹底改變了英國媒體和王室之間的關係。

公眾對於媒體的憤怒讓王室得以與英國媒體建立一套互利互惠的規則，大大降低後者對王室成員私生活的干涉。在某種程度上，凱特王妃就像是現代版的戴安娜王妃，她的穿着、舉止、出行都被放在聚光燈下。在凱特王妃「失蹤」後，英媒的報道也表現出克制，但社交媒體上的各種圍觀者、陰謀論者卻不然。

英國凱特王妃，攝於去年12月。（Getty）

26年前王室與小報的「君子協定」

1997年8月，戴安娜在巴黎因車禍去世，陪審團裁定，她是被魯莽駕駛和追逐她的狗仔隊及司機「非法殺害」，這給英國媒體敲響了警鐘。悲痛中的英國公眾也將矛頭指向了對戴安娜死纏爛打的狗仔隊和小報，《太陽報》和《鏡報》更因而創下了1962年以來的最低銷售記錄，《每日郵報》也承諾禁止刊登狗仔隊照片。

事件後英國出台了被認為是「歐洲最嚴格的新聞法規」，從1998年1月起，未經同意在私人場所使用長焦鏡頭拍攝人物被視為「不可接受的行為」，並首次準確界定了私人場所的含義——即「有合理私隱期望的公共或私人房產」。通過一系列新的法規，王室亦一改過往不訴諸法院的做法，對違規攝影師、新聞機構提起訴訟，各種王室八卦遭到封殺。

此外，王室與媒體之間還達成了一系列君子協定。例如媒體可在官方活動期間拍攝，但活動期間應當尊重王室成員的私隱等。王室也提供給各家媒體在特定場合採訪、拍攝王室成員的機會，換取媒體遵守這些規則。有媒體學者指出，許多這些規定並不為外界所了解。

圖為2022年8月底戴安娜逝世25周年時，倫敦民眾悼念她的照片（Getty）

在此次事件中，儘管網絡上流傳着許多關於威廉和凱特婚姻狀況的流言，但在英國嚴格的誹謗法約束下，包括小報在內的英國新聞媒體幾乎不會報道這些傳言。

另外，美國小報TMZ本月雖發表一張凱特王妃與母親坐在車裏的照片，但在肯辛頓宮讓外界允許凱特王妃安靜休養、康復的呼籲下，英國媒體僅報道了這些照片的存在，但並沒有刊登照片。

「從不抱怨，從不解釋」已不合時宜？

戴安娜王妃逝世後媒體環境的變化，給了王室成員對個人事務保密的空間。對於謠言，王室更有一條保持莊重沉默的公關策略——「從不抱怨，從不解釋（Never complain, never explain）」。這是已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）留下的一個守則，對王室成員來說，與人爭吵、解釋自己的行為或抱怨某人或某事，很容易造成兩敗俱傷。因此，隱藏底牌反而是更好的選擇。

過去數十年間，王室因查理斯與卡米拉的不倫戀而遭受打擊、菲臘親王（Prince Philip）涉嫌種族歧視時，伊利沙伯二世均藉此策略讓自己置身事外。

英國王室2024年3月10日發放凱特與3名子女合照，後被發現存在P圖痕跡。（X@KensingtonRoyal）

這一策略或許也解釋了王室目前的沉默態度。肯辛頓宮明確表示凱特將在復活節後開始履行公共職務，並聲明凱特術後健康狀況良好，此外便不再做過多解釋。這種態度在十多年前、社交媒體尚未普及的時候或許有效，英國小報不會大肆宣揚流言，還要顧及與肯辛頓宮之間的關係而保持克制。

然而，現今的社交媒體或許卻毫不在意王室的私隱或是名譽。王室的沉默反造成了信息真空，更使其成為社交媒體上各種陰謀論發酵的沃土。英國廣播公司前王室記者Peter Hunter稱：「凱特對自己的健康狀況近乎保持沉默，她完全有權這樣做。但這驚動了媒體，在社交媒體上引發了狂熱反應，主流媒體也從中受益。」

由此看來，英國王室或許仍能成功制服了小報，但他們現在面對的對手可能更加棘手。