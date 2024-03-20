英國凱特王妃首露面　遭BBC記者質疑是替身　陰謀論滿天飛

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，英國王室凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）周末被目擊和威廉王子（Prince William）到溫莎農場商店開心購物，似乎有意以行動破除各種負面臆測。



不過英國廣播公司（BBC）體育記者麥克拉蘭（Sonja McLaughlan）質疑當天和威廉同行的人「顯然不是凱特」，再度炒熱外界有關凱特陰謀論。

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凱特自今年1月接受腹部手術後神隱至今，加上近期「照騙門」遭重大通訊社下架親子照，導致和威廉婚變謠言滿天飛。

直到《太陽報》在16日首度報道，有民眾在威廉夫婦的溫莎住所阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）附近農場商店捕獲野生凱特和威廉開心買東西。

從媒體照片可見凱特穿著休閒運動服，看起來很放鬆，手裡提著袋子和威廉一同步出商店。

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但是，BBC體育記者麥克拉蘭在社群媒體X發文，質疑當天和威廉同行的人是凱特的替身，而不是本尊，「令人不安的是，《泰晤士報》等報紙將這件事當作事實報道。標題是『凱特首次公開露面』，而這顯然不是她。可能像有人說的，是幾個長相相似的人在惡作劇」。

她接著比較凱特在農場商店和過去的照片表示，「這顯然不是凱特」，「不是陰謀論者，但是這一切非常奇怪」；不過她事後已經刪除貼文。

倒是憑藉神似凱特長相出名的阿甘（Heidi Agan），日常靠著明星臉與人合照，19日稍早駁斥陰謀論，甚至說「百分之百」是正牌凱特夫婦。

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事實上肯辛頓宮已經公布凱特恢復王室職務的時間點，預計在復活節之後。

儘管如此，網路關於她的臆測仍舊不斷延燒，包括說她已經死了、被替身取代或者婚變等謠言。

而對於旗下記者麥克拉蘭的說法，BBC拒絕置評。

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