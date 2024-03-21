國際森林日｜如何憑「地下森林」重燃下一代希望?

全球各地的自然環境正在以前所未有的速度退化，聯合國資料顯示，自1990年以來，地球已有超過4.2億公頃森林消失，每年有1,000萬公頃森林遭到破壞。2024年「國際森林日」主題為森林與創新，期望透過新型解決方案，創造更美好世界。世界宣明會一積極關注氣候變化對脆弱社區的影響，並為居民提供培訓，學習如何使荒地復原，樹木再生。

其中利用「天然資源再生技術」（Farmer Managed Natural Regeneration，簡稱 FMNR）更成功修復數百萬公頃土地，將美好的世界送給下一代，為孩童創造美好居所。



文、圖：世界宣明會

氣候變化是當今最嚴峻的環境災害，伴隨極端天氣引致的長期影響包括導致土地退化，除了令植被減少，更導致農作物失收，加劇脆弱社區的貧困，同時影響兒童的福祉。

澳洲世界宣明會首席氣候行動顧問Tony Rinaudo（托尼．里努多）40年前發現，世界上大部分退化的土地都含有「地下森林」，地下隱藏著複雜的根系，具有快速再生、修復環境、有助減緩氣候變化，並最終為子孫後代創造更好的生活環境的潛力。

里努多一生奉獻於土地，透過重活土地賦予社區再生，從而保護環境及為下一代締造美好居所。（世界宣明會提供）

1981年，里努多舉家搬遷到非洲的尼日爾，開展他的「造林計畫」。里努多最初曾經嘗試過種樹，但當地因土地過度開墾，導致尼日爾乾旱和蟲害頻生，種子根本無法於貧脊之地生長。兩年間，里努多屢試屢敗，不同物種、樹種都種不出來，當地人也開始不相信他，且常常挨餓。

正當里努多萌放棄念頭時，他開車行經一處平坦堅硬且貧脊之地，心想如何令該土地起死回生呢？他下車察看，竟發現馬路邊上有一個「小裂縫」，經過幾天下雨，裂痕處竟然擠出一個小小的苗芽。細看下，苗芽並非里努多播下的種子，而是從被砍伐後的大樹幹上，再長出來的。

看似荒蕪，但被砍伐後的根系，仍然存活在地底下，宛如「地下森林」，這亦成為FMNR，土地重新的技術。

FMNR利用「地下森林」的優勢：如果受到保護和管理，現有的根，樹樁和種子可以萌芽成成熟的樹木。（世界宣明會提供）

FMNR與植樹屬不同概念，FMNR利用原有「地下森林」的優勢，毋需重新播種，反而是利用現有的植物根部和樹樁，再篩選較好的枝幹保留，集中所有養份。其後，再配合適當的保護，包括遠離牲口和強風，以及定期修剪。如果受到保護和管理，現有的根，樹樁和種子可以萌芽成成熟的樹木，甚至結出果子作為糧食。

過去40年，里努多和他的團隊曾協助非洲和亞洲共27個國家引入和推廣此技術，令數百萬公頃土地重生。

里努多的工作備受肯定，在去年的《第28屆聯合國氣候變遷大會》上，里努多分享FMNR，除了可快速、廣泛及以低成本使土地自然復墾，更有助脆弱兒童、家庭和社區發展可持續生計。奧斯卡得獎德國導演沃克․施隆多夫更為他拍攝紀錄片《造林者》。

三年間，FMNR技術令坦桑尼亞由荒漠演變成綠洲。（世界宣明會提供）

里努多將於6月參與宣明會在港澳舉辦的一系列座談會及活動，亦歡迎大家親臨紀錄片的放映分享會，與里努多對話。詳情請留意香港世界宣明會社交媒體公佈。