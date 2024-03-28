01專訪︱英國求醫難：NHS滿意度40年最低　立陶宛診所七成英國人?

2023年1月，62歲的Steve Mayes右膝關節炎嚴重惡化，年輕時代的一次左膝手術讓他過度依賴另一側膝蓋，終於不堪重負。他幾乎無法走路、開車，更難以工作，疼痛令他夜不能寐。



Mayes每天靠服用一種最強效的非處方止痛藥勉強維持生活。他沒有選擇：新冠疫情後，英國國家醫療服務體系（NHS）也已經不堪重負。首次看診他輪候兩個月，又再輪候X光檢查、專科醫生，到第二年1月，他仍未從NHS所屬的專科醫生那獲得診斷。鴉片類止痛藥有成癮性，藥盒上標明「勿服用超過三天」，但12個月間，Mayes「就像孩子們吃糖一樣吃止痛片。」

隨着NHS輪候人數不斷刷新紀錄，愈來愈多像Mayes一樣迫切需要醫療服務的英國人迫於NHS輪候無期、私家醫院收費高昂，只好坐上飛機，前往其他國家求醫。

來自英國諾福克郡（Norfolk）的Steve Mayes因無法忍受NHS漫長的輪候時間，最終前往立陶宛求醫。（受訪者供圖）

NHS輪候人數破紀錄 患者異國求醫

隔着電腦屏幕，Steve對《香港01》記者表示：「我已經在英國納稅、繳付醫療保險費45年，你知道。但到了我需要國家醫療服務時，它卻幫不了我。這很讓人沮喪。」

在很長時間裏，NHS一直是英國作為福利國家的令人引以為豪的象徵，是連在倫敦奧運會上也要展示的「國寶」。這項建立於1948年的「免費醫療」制度是世界上最全面的、由稅款支持的醫療體系，民眾按收入繳付健康保險，便可以在看診、住院、體檢等各種服務上享受公費醫療（眼科、牙科等少數服務不在範圍內）。幾十年來，NHS亦取得了許多重大成果——包括推行首個大規模疫苗計劃、完成首例髖關節置換手術、心臟移植手術等。

然而，人口的老齡化、保守黨政府2010年以來實行財政緊縮政策、設備和設施資金匱乏、醫護人員的過勞和短缺讓這個系統處於嚴重危機之中，這些問題在新冠疫情到來後更暴露無遺。

2022年12月20日，英國NHS的護士們在倫敦罷工行動中舉着標語。（Reuters）

去年10月，英國NHS輪候治療的人數達到了780萬的歷史新高。該數字在醫院通過增加週末和晚上的手術時間、削減積壓的候診者後，於今年1月降至758萬。數據還顯示，截至去年底，有超過1.3萬人等候常規治療的時長超過18個月。英國智庫「財政研究所」（Institute of Fiscal Studies，IFS）今年初發表的一份報告估計，儘管輪候人數預期會逐漸減少，但到2027年12月仍將維持在650萬人，遠高於疫情以前的水平。

但Mayes表示，目前的輪候人數不能反映現實中的等待時間。在他一邊每天吃止痛片、一邊等候的12個月間，他始終未能見到專科醫生，意味着他無法拿到診斷書、排隊預約手術：「我不算那些（760萬）人之一，因為我不在（手術的）輪候名單上，我連隊都沒排上。」

即便看過專科，輪候手術也還要兩、三年時間，而Mayes的狀況已經愈發惡化，用他的話說，他「無法生活，只是勉強生存着。」經認識的人介紹，他聯繫了一家位於立陶宛第二大城市考那斯（Kaunas）的機票，四個星期後，他已經抵達當地一家診所進行術前準備。

英人赴立陶宛醫療旅遊成風

「我們沒有輪候時間。」——來自考那斯Nord Clinic的首席外科醫生Sarunas Tarasevicius對記者說。立陶宛亦實行公費醫療制度，一半依靠強制醫療保險，一半由國家出資，大多數當地人在公立醫院免費就醫，在Nord Clinic這樣的私家診所，絕大多數的患者都來自海外，當中約七成為英國人。

「對於他們來說，坐飛機來考那斯看診、待一個週末要比在英國的私家醫院看醫生便宜的多。」Tarasevicius指，以需求最高的髖關節置換術為例，英國一家典型的私家醫院收費約為18,000英鎊（約合17.8萬港元），只含一晚住院、不包括復健，而立陶宛的私家診所收費則為8500英鎊（約合8.4萬港元），附一週的復健。

從機票到手術準備期間的住宿、到診費、手術費，Mayes前往立陶宛做手術共花費8500歐元（約合7.2萬港元），而在英國的私家醫院，同樣的手術則需要20,000英鎊（約合20萬港元）左右。

許多英國患者向Tarasevicius抱怨，雖然預約到一年後的手術，術期臨近卻被通知手術延期一年，「他們再等一年，然後又發生了一些事、醫院罷工，不能提供某些服務，於是再把手術推後一年......你知道，對於有些患者來說，你已經75歲了，你去看醫生，醫生說你可以在兩年後接受NHS的服務，但患者會說：『好吧，我已經75歲了，兩年很重要，我沒有多少（時間）剩下了。』」

財政緊縮、脫歐下資源緊張

2010年到2019年間，英國的醫療保健支出平均每年增長不到2%，而1998年到2008年的增長率則為5.1%。英國慈善機構健康基金會（Health Foundation）的數據顯示，英國這時期在醫療上的資本投入比歐盟國家平均水平低410億美元（約合3200億港元）。

NHS近年還面臨嚴重的人手短缺。根據《衛報》去年的報道，NHS目前全職員工的缺口達到15.4萬，若這一趨勢持續，到2036年人手缺口將增至57萬。英國政府此前依賴海外醫療人員、臨時工來彌補，但脫歐以後，來自歐盟成員國的醫生、尤其是護士流失嚴重。健康基金會今年3月發佈的一份報告更顯示，近三年來英國每年有近9000名外國護士離開英國、前往美國、新西蘭或澳洲等薪酬更高的國家工作。

與此同時，輪候名單卻愈來愈長。英國《獨立報》援引官方數據指，2014年等待治療的人數超過300萬，2017年超過400萬，2021年超過500萬，2022年超過700萬。在過去十年的大部分時間裏，輪候NHS治療的人數一直在增加。

圖為英國首相辛偉誠2023年6月與NHS官員共同出席新聞發佈會。 (REUTERS)

英人對NHS滿意度40年最低

疫情後，資金不足和患者的累積又引發層出不窮的罷工行動，令許多原本已經在超負荷運轉的醫院幾近癱瘓。本週公佈的英國社會態度民調數據顯示，公眾對NHS的滿意度跌至24%，比前一年下降了5個百分點，也是1983年有統計以來的歷史新低，最令受訪者擔憂的便是等待時間和人員短缺問題。

Tarasevicius表示，幾年前，英國患者在NHS的輪候時間一旦超過一年，便可以受資助前往包括立陶宛在內的歐盟國家就醫，但該制度也在脫歐以後取消，患者只能自費前往土耳其、波蘭等國家求醫。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）去年宣佈了一項為期15年的計劃，招募和培訓30萬名護士和醫生，並在首五年投入24億英鎊（約合237億港元）的預算。但批評者指出，該計劃沒有為工資增長提供資金，而這是防止醫務人員離職唯一有效的方法。

Mayes稱，他在輪候期間兩度去信他所在的選區議員，結果「只是浪費時間」，「我必須從我的養老金中拿錢做手術，我的退休金。事情不應該是這樣的。」