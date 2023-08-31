去年超12萬人在NHS候診名單上死亡　英媒：國家級悲劇

英國工黨獲得的數據顯示，去年有超過12萬人在國家醫療服務體系（NHS）名單上等待醫院治療期間死亡。英媒在報道中形容，這是「國家級悲劇」。



據英國《衛報》8月30日報道，數據顯示，去年一年，英國大約有120,695人在候診時死亡。這是創紀錄的死亡數字，已經是2017/18年度死亡患者人數的兩倍。

醫院負責人們表示，這些死亡病例凸顯了患者不得不忍受長時間等待所帶來的危險，「十年來的投資不足」導致NHS員工和床位都太少。

監督NHS表現的病人權益組織「英國健康觀察」（Healthwatch England）認為，在等待治療期間死亡的人數顯示，這是「一場國家級悲劇」。該組織首席執行官安薩里（Louise Ansari）稱，「我們都知道，延誤治療會嚴重影響民眾的生活，將許多人置於危險當中。」

英國醫學協會理事會副主席倫斯維克（ Emma Runswick）說，這些死亡事件「對政府醫療服務管理不善提出了可怕的控訴」。

報道顯示，工黨向138家醫療信託機構發去問題：在2022年期間，有多少病人在NHS候診名單上就已經死亡？其中35家機構（25%）給出了答覆，表明發生了30611例此類死亡案例。例如，倫敦的皇家自由醫院有3615例類似死亡病例，坎布里亞郡的莫克姆灣公立醫院有2888例，利茲教學醫院有2039例。

工黨據此推斷，整個英國有120695人在等待醫院治療期間死亡，比如髖關節或膝關節置換術。

影子內閣衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）批評說：「在疼痛和痛苦中度過生命最後幾個月的人數創下了紀錄，他們等待着永遠不會到來的治療。NHS的基本承諾——『當我們需要時，它就會在我們身邊』已經被打破。」

不過，NHS並未就此承認，而是批評了工黨得出結論的方式，堅稱其不可靠且具有誤導性。

NHS的一名發言人稱，「這一分析僅基於四分之一的醫院信託數據，並沒有證明等待選擇性治療與死亡之間的聯繫，而且考慮到這些數據並不包括死亡原因或患者年齡、醫療條件等進一步細節，那假設其中存在聯繫將會產生誤導。」

而醫生團體組織並沒有質疑數據的準確性。他們說，這些死亡案例與醫院承受的巨大壓力和人員普遍短缺密切相關，這都阻礙了NHS提供及時護理和減少等候名單。目前，NHS候診名單已上升到760萬人，這是有記錄以來的最大數字。

「這些數據非常令人擔憂，因為候診名單很可能繼續增加，甚至達到（前衛生大臣）賈韋德（Sajid Javid）預測的900萬。名單上的每一個人都具有可能變得越來越難以忍受的症狀。」急診醫學會主席庫克利（Tim Cooksley）說。

代表醫院方面的英國國家衛生服務聯盟首席執行官馬修·泰勒（Matthew Taylor）表示，新冠可能是造成這120,695人死亡的其中一個因素，但關鍵原因還是NHS的醫療資源太少，無法應對它所面臨的需求。

「這些數字嚴酷地提醒着人們，長時間等待治療的潛在後果。對於那些失去親人的家庭來說，這是令人心碎的；對於在極度困難情況下繼續盡其所能的NHS領導層來說，這非常令人沮喪。」

與此同時，NHS的數據顯示，一些醫院平均每千人所擁有的床位數要低於墨西哥、哥倫比亞等國家。還有研究表明，儘管病人的護理需求急劇增加，但英國的床位比2015年還少了2233張（6%）。

在倫敦東部的哈默頓醫院，每1,000名當地人只有0.9張床位，這比「經濟合作與發展組織」（OECD）認定的人均床位數最少國家墨西哥還要少。研究發現，哈默頓醫院的床位比8年前減少了41.4%。