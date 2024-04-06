德國大麻合法化：勢不可擋的自由之風還是健康危機？

4月1日，這不是個蠢人節笑話，德國正式對娛樂用大麻合法化。繼北美之後，歐洲放寬大麻規管的做法似乎一個接一個，骨牌效應般推動更多國家蠢蠢欲動。



該部正生效的法案規定，自1日起，成年人可合法隨身攜帶不超過25克的大麻，在家中最多可儲存50克，並可自行種植3株大麻。零晨零時，柏林有年輕人為了慶祝這個歷史性時刻，紛紛來到勃蘭登堡門前慶祝，一趗吞雲吐霧。新例下，成年人在公共場合吸食大麻，但不得在「兒童看得見的地方」、體育場所附近，以及7:00至20:00之間在行人路及步行街區吸食。

再過3個月的7月1日，大麻合法化將進一步擴展，德國的種植者或大麻俱樂部可以種植及向會員提供大麻，每個俱樂部以500名會員為上限，會員必須為18歲以上德國居民。會員每人每天最多可購買25克，每月最多可買50克，21歲以下的成年人每月最多可買30公克。

加拿大的大麻咖啡廳。

而跟荷蘭提供大麻的「咖啡店」（cannabis coffee shop）不同，德國這些大麻俱樂部屬非牟利性質，只供居民享用，因此不像荷蘭的「大麻旅遊」產業。

支持者認為，就算未放寬規則，人們也是公開的吸食大麻，政府合法化並予以規管有助打擊黑巿大麻巿場，並改善品質控制。反對者則認為，對於軟毒品的放寬就是國安治安不靖之開始，也將對年少年構成健康損害。警察組織認為，合法化後大麻需求必然會超過現有供應，短期內會反助長黑巿大麻。

據德國衛生部數據，在大麻合法化生效前，德國本身偶爾或經常吸食大麻的人便有400多萬，數字亦不斷上升。因此有聲音認為：即管不合法，還是有人會吸大麻，阻止不了人們。支持大麻合法化的人士，通常會擺出種種數據指出，大麻成分不比酒精或煙草危險，亦沒有數據證明吸食大麻後導致駕駛意外情況較一般醉駕或藥駕高。作為大麻合法化主要推手的衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）便認為，此前嚴禁大麻的政策催生了毒品黑巿生意，根本得不償失。

有關大麻合法化這個問題主要有兩大方面的討論。其一，非刑事化的問題及對治安影響；其二，公眾健康風險的問題。

從醫學角度，大腦要到25歲以上才真正發育成熟，大麻吸食門檻降低會令年輕人更易接觸到這種軟毒品。以德國的情況為例，雖然新例禁止未成年人吸食大麻。但這顯然是自欺欺人的，既然一般人的家中都可自行種植，青少年要獲取大麻可謂輕而易舉。

2024年4月1日，德國柏林勃蘭登堡門前一名婦女吸食大麻，慶祝大麻部分合法化。（REUTERS)

加拿大合法化5年有何啟示？

加拿大於2018年10月起正式將娛樂用大麻合法化，直至2023年7月大約5年間，大麻銷售總值已由4200萬美元升至4.46億美元，如今，加拿大的大麻銷售額已達啤酒巿場的一半。

專注研究加拿大大麻合法化的布魯克大學助理教授Michael Armstrong撰文指，成年人使用大麻的比例，2018年之前已在上升中，在合法化後亦持續上升，使用率由2011年的9%增加至2017年的15%，繼而增加至2019年的20%。可見合化法進一步提振了大麻使用，但在青少年層面則沒有明顯增加。

Armstrong的文章續指，有關大麻合法會否導致更多大麻駕駛障礙的問題，目前研究仍未能定論，但涉及大麻的交通事故造成的傷害卻不斷增加，2017年安大洛省的相關事例比2011年高出大約兩倍，而2020年更高出三倍。而且警方亦抱怨指他們缺乏檢測司機曾否吸食大麻所需的設備，難以判斷及究責。

2014年4月1日起，德國正式對娛樂用大麻合法化。成年人可合法隨身攜帶不超過25克的大麻，在家中最多可儲存50克，並可自行種植3株大麻。（Reuters）

另一方面，大麻相關的入院病例同樣在2018年前已在上升。以安大略省為例，與2011年初相比，2018年這一比例已翻了三倍，2021年更高出五倍。而更嚴重的是，兒童誤服大麻而就診的人數顯著增更。10歲以下兒童因此入急症次數急增9倍，住院次數亦增加了6倍。

美國一項研究指出，嬰兒透過母親接觸到毒品物質的比例增加情況，正形成一場新型健康危機。在西維珍尼亞州，每1000個新生兒便有80名產前（經由母體）曾接觸到大麻，貼近全國比例。儘管美國國內及各州州內都致力打擊鴉片類藥物濫用情況，但孕婦懷孕期間使用興奮劑的情況，在美國正在變成一場日益嚴重的「流行病」。而繼酒精之後，大麻是女性懷孕期最常使用的精神活性物質，使用率正在增加。這種趨勢很大可能由於大麻合法化及社會的接受程度提高。

去年，美國一名1歲男嬰因鴉片類毒品芬太尼中毒死亡。紐約市警方事後從託兒所遊戲區地板的暗格中搜出大量毒品，包括芬太尼。（NYPD NEWS X/Twitter）

而美國社會對於精神活性物質的使用正在變化中，到底各類新興物質對胎兒帶來的影響，仍是非常缺乏足夠的科學研究，包括對於兒童神經發育、學習及語言技能、行為及情緒調節困難。社會更加廣為接納大麻，恐構成長遠的健康隱憂。

美國等西方國家的毒品泛濫有嚴重化之勢，與可卡因、海洛因等「硬毒品」相比，在很多人眼中認為大麻這類「軟毒品」可謂小巫見大巫，而且大麻自上世紀開始已被視為自由派、「嬉皮」、叛逆的文化符號。因此，跟北美無異，在極右崛起的歐洲、經濟萎靡的當下，推動大麻合化法也成為左翼政客拉攏年輕選民的方法，並經常指出這是「勢不可擋的趨勢」，「不論合法化與否，服用比例本身都已在上升」。

然而政府主動對大麻採除非邢事化或合法化的立場，必然是帶頭推高社會對大麻的接受程度，像酒精和煙草一樣可隨心使用。無論如何，大麻都是另一種容易產生依賴的神經興奮劑，一個健康的社會又何須再添一種興奮劑？