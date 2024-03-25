泰國擬禁休閒用大麻　學者：料不衝擊旅遊業

泰國計劃在2024年內頒布新法收緊對大麻的管制，禁止休閒用大麻，僅允許大麻繼續作醫療用途，引發部份業者擔心會對旅遊業造成負面影響。泰國觀察家預料新法不會對旅遊業造成衝擊，反而可能讓遊客更安心到泰國遊玩，對當地旅遊業帶來正面影響。大麻商家則仍在觀望，等大麻管制法出爐後再隨機應變。



泰國衛生部長喬南（Cholnan Srikaew）日前透露，這項法案草案3月提交內閣尋求批准，法案今年底提呈國會辯論，目標是趕在國會於10月休會前通過。

泰國政府2018年批准大麻作醫療和研究用途，2022年將大麻無罪化，曼谷和布吉島（又譯普吉島，Phuket）等旅遊區的大麻商店如雨後春筍。市場預計，到了2025年，泰國大麻產業的價值將達12億美元（約93.6億港元）。

針對泰國打算收緊對大麻的管制，在曼谷經營大麻商店和咖啡廳「大麻王國」（Cannabis Kingdom）的業者坤亞接受《聯合早報》採訪時說，他的商店2023年1月正式營業，主要客戶是外國遊客。

對於是否擔心法案會衝擊生意的問題，他直言法案在國會通過前，一切可能都是空談，他會等到法案正式通過後再作調整。「我們目前仍處於觀望階段，等法案通過、事情變得清晰後，再隨機應變。」

圖為2022年6月12日，泰國大麻倡導團體「高原網絡」（Highland Network）舉辦的大麻合法化慶祝活動上的一個大麻吧攤位。（Getty Images）

泰國大麻倡導團體「高原網絡」（Highland Network）創辦人拉塔蓬告訴彭博社，這項禁令可能使新興的大麻產業再次轉入地下，並對經濟造成嚴重衝擊。「大麻產業已經完全浮出水面，正在蓬勃發展。這項禁令會帶來深遠影響，尤其是對小型企業和農場。我們會被迫結業，最終消亡。」

學者：加強監管大麻有助於消除中國遊客顧慮

泰國清邁大學商學院市場營銷系講師巴功博士（Pagon Gatchalee）受訪時說，收緊管制確實有可能對部份大麻業者帶來衝擊，政府應該做好準備引導商家適應和遵循新法規，「但從長遠來看，這反而有利於泰國旅遊業」。

他進一步解釋，中國遊客前往泰國旅遊的勢頭在復蘇，加強監管大麻有助於消除中國遊客的相關顧慮，對泰國整體旅遊業起正面影響。

「中國法律嚴禁民眾碰大麻，因此有些中國人對於來大麻行業興盛的泰國會有所顧慮，新法落實後應該會對旅遊業帶來正面影響。」

泰國和中國3月1日起實行旅遊免簽，泰國旅遊與體育部預測，今年將有約800萬人次的中國遊客到訪泰國，帶來約3,200億泰銖（約688.2億港元）的收益。

圖為2022年12月10日，泰國清邁一場大麻合法化慶祝活動上販賣大麻的攤檔。（Getty Images）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究項目客座資深研究員兼項目主任丁薩（Termsak Chalermpalanupap）也認為，法案不會對泰國旅遊業造成太大衝擊，「我相信沒有很多外國遊客到泰國就是為了享受大麻」。

不過他坦言，要落實新法很可能會面對來自泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的阻力。「它可能會試圖捍衛允許每家每戶『自由』種植大麻，以及放寬售賣大麻植物和商品的限制。」

泰自豪黨是執政聯盟的第二大黨，在前朝政府時極力推動大麻無罪化。

丁薩強調，無論推出什麼新條規，重要的是「執法部門清楚知道他們可以做什麼，不能做什麼」。

泰國蘭實大學政治學助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）認為，禁止休閒用大麻受到社會普遍支持，相信勢在必行。

「我相信這項法案一定會通過……泰自豪黨此前一直推動的大麻政策，必然屈服於社會壓力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

