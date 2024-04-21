數據看印度大選：全球最大規模選舉如何開展？

世界規模最大的選舉於上周正式拉開帷幕。已經執政10年的印度總理莫迪（Narendra Modi）將爭取第三次連任，543名下議院議員將通過選票揭曉。從參與的選民數量、到參與競逐的政黨和競選資金數額、再到參與的工作人員，印度大選的規模都是其他國家難以企及的。



44天、543名議員

本屆大選中，約有9.69億印度人將有資格在選舉中投票，相當於全球約12%的人口（比北美和歐盟人口的總和還要多）。

印度人將投票選舉擁有545個席位的議會下院（即人民院）中的543個席位，另外兩個席位由總統提名。贏得多數席位的政黨將任命一名獲勝候選人擔任總理、組建政府。

2019年，總理莫迪所領導的印度人民黨以303個席位取得壓倒性勝利，位居其後的反對黨國大黨只攬獲52個席位。而本屆選舉，莫迪目標獲得370個席位，比2019年再增加67個。

根據印度首席選舉專員庫瑪爾（Rajiv Kumar），投票將在4月19日至6月1日間分七個階段進行，並在6月4日進行點票，選舉天數達到44天。1951-1952年舉辦的印度首次大選持續了120天之長。

一些邦將在一天內結束投票，人口最多的北方邦以及東部的比哈爾邦和西孟加拉邦會在七天內進行投票。庫瑪爾稱，分多階段進行選舉的主要原因是為了部署龐大的聯邦安全部隊，防止投票期間的暴力或操縱選舉的行為。

(香港01製圖)

海拔最高的票站

由於印度幅員遼闊，不少人口生活在交通不便且人跡罕至的偏遠地區，為了讓所有人都能夠投票，選舉工作人員需要前往喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh） 一個海拔4650米的村莊設立投票站，還要奔赴該國東海岸的偏遠安達曼和尼科巴群島，穿過鱷魚出沒的紅樹林沼澤和茂密的叢林，設置投票站。為了前往這些區域，除了駕車、搭乘火車或飛機等常見交通工具，工作人員還常常會騎大象、馬或是駱駝出行。

票站工作人員加上安保人員，共有1500萬工作人員被部署到全國各地。

世界上最昂貴的選舉之一

根據新德里媒體研究中心（Centre for Media Studies）的估計，本屆大選中政黨和候選人為吸引選民而花費的開支可能超過1.2萬億盧比（約合1126億港元），與2020年美國總統和國會競選的估計總支出相當，刷新印度的歷史記錄之餘，也令這屆印度大選成為全球最昂貴的選舉之一。