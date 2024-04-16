大選在即　莫迪向選民承諾：2047年印度成為發達國家

長達44天的2024年印度人民院選舉即將開始，據印媒《印度時報》和《印度快報》報道，當地時間4月14日，印度總理莫迪所在的印度人民黨在新德里總部公布了名為「莫迪的承諾」的競選宣言。在宣言發布會上，莫迪提出要在2047年使該國成為「發達國家」的願景。他同時承諾增加社會支出、發展基礎設施、將印度打造成全球製造中心等。



報道稱，該宣言發布在印度人民院選舉分階段投票前。印度主要反對黨國民大會黨認為，宣言內容實際上偏袒富人的利益。

莫迪在宣言發布會上說，印度需要一個穩定且強大的政府，在這個動盪的時代推動印度前進。

「今天，不確定的陰雲籠罩着世界，到處都有衝突，在這樣一個危急時刻，保障在海外的印度人的安全是我們的首要任務。在這一時期，建立一個強大、穩定的政府顯得格外重要。」莫迪說。

印度於1947年8月15日擺脫英國殖民統治，取得獨立。莫迪誓言，在印度獨立100周年之際，即2047年，印度將成為發達國家。

2024年4月14日，印度總理莫迪在人民黨 (BJP) 選舉宣言發布會上向支持者講話。(Reuters)

他強調，該宣言「賦予了助力印度駛入發達國家軌道的四大支柱——青年、婦女、窮人和農民更多權益」，旨在通過基礎設施發展創造就業機會，同時促進初創企業和全球高價值服務中心的發展。

報道稱，反對黨在競選活動中強調失業的困境，而人民黨的宣言承諾，如果該黨再次贏得大選，將在基礎設施、航空、鐵路、電動汽車、綠色能源、半導體和製藥等領域創造就業機會。

印度「發展中社會研究中心」日前通過對印度28個邦中19個邦的1萬名選民進行調查，發現高失業率和通貨膨脹是印度選民當前最關心的問題。

莫迪表示，他的政府將尋求為年輕人增加就業機會，並為年輕企業家提供低息貸款，「印度的年輕人甚至無法想像他們會有這麼多的機會」。

他還在宣言中承諾，將增加社會支出，包括為300萬貧困人口提供免費住房、向所有老年人提供免費醫療服務、為貧困家庭提供免費電力等。政府每年還將補貼貧困農民每人6000盧比（約合人民幣約為519.6元）。

據莫迪自己表述，自他2014年執政以來，印政府推出的政策已經使2.5億的印度民眾擺脫貧困。

此外，莫迪還承諾，將把印度發展成為食品加工、製藥、能源、半導體、汽車和旅遊等多個領域的全球中心。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的報告，截至2023年12月4日，世界經濟總量前四分別是美國（26.95萬億美元），中國（17.79萬億美元），德國（4.44萬億美元），日本（4.23萬億美元）。

印度近年來經濟增長較快，以3.73萬億美元的國內生產總值位居第五。IMF預測，印度將在2026年成為世界第四大經濟體。

報道稱，「莫迪的承諾」的競選宣言還指出，印度將對其基礎設施進行現代化改造，包括推動高鐵路線「子彈頭列車」項目，擴大鐵路、航空和航運線路等。

印度人民院選舉定於4月19日開始分階段投票，持續至6月1日，選舉結果預計將於6月4日公布。據莫迪自己表述，在結果公布後，將立即啟動宣言的實施工作。

對於這份競選宣言，國民大會黨認為，莫迪破壞了印度的民主，並偏袒富人的利益。

該黨還指責莫迪未兌現曾經的競選承諾，如每年提供2000萬個就業崗位、使農民收入翻一番、清理恆河、解決通脹問題等。

「莫迪談論2047年是在改變目標，對舊的承諾不負責，（宣言）只是一堆空話。」印度國大黨主席哈格（Mallikarjun Kharge）在社交平台「X」上寫道。

目前，「莫迪勝選」依然是外界的主流預期。據《印度教徒報》報道，3月的民調結果顯示，近一半的印度選民支持總理莫迪。美聯社分析認為，莫迪或將在此次大選中贏來第三個任期，但批評人士認為，莫迪的下一個任期可能會破壞印度作為一個世俗民主國家的地位，因為在其執政期間，印度教民族主義者對該國少數民族，尤其是對穆斯林的攻擊不斷擴大。

本文獲《觀察者網》授權轉載

