印度大選5議題貪腐+失業問題上榜　莫迪將連任？選民：冀腐敗減

印度大選年4月19日至6月1日舉行，民調預測印度現總理莫迪（Narendra Modi）將勝選並走馬上任第三個任期。多個議題成為今屆大選的焦點，例如政府貪腐、社會失業問題等，或成為關鍵。美媒4月16日引述部份選民稱，希望政治人物能更有誠信、更少腐敗。



路透社報道，貪腐問題、失業問題、經濟發展、福利政策及印度教復興成為這次大選的5個關鍵議題。

印度調查洗黑錢的政府機構3月21日以涉嫌貪腐為由逮捕國內最大反對黨——印度國民大會黨（Indian National Congress）的領導人、德里首席部長凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal），成為選前的關注點之一。

圖為2024年3月31日，印度新德里，印度國大黨人士集會反對莫迪批捕凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal）。（Reuters）

國大黨因此指責莫迪濫用政府機構，為政治利益而將他們作為調查目標。

該機構還在過去10年間展開調查，其中調查近150名國大黨人士，而只有6位執政黨——印度人民黨（Bharatiya Janata Party）人士遭到調查。

美媒4月16日引述民眾Niranjan Kapasi指，指責整個議政階級，「通過用納稅人的錢獲取所有福利來操縱系統。」

圖為2024年4月17日，印度特里普拉邦（Tripura），莫迪在競選集會上執狼牙棒擺pose（Reuters）。

失業也是另一關鍵議題。莫迪在2014年上台執政，他當選的其中一個原因在於他曾承諾為印度青年創造數以千萬計的就業機會，惟他任後在很大程度上未能兌現。

22歲學生Manya Sachdev表示會根據黨派的執政記錄和相關計劃來投票，她還說自己：「非常清楚需要找到穩定的工作。」

政府據截至2023年3月的財政年度估計，印度失業率從莫迪上台前2013/14年的4.9%上升到5.4%。2022/23 年，15至29歲年齡段的城市青年中有近16%人失業，原因是技能低下和缺乏高質量工作。

美媒對此引述將首次參與投票的選民Ankita Jasra表示，出國對應屆學生而言「更具吸引力」，並補充「人才都流向了他國。」

印度人民黨在2019年的上屆選舉中獲得303個席位，該黨今將與其國大黨同台競技。