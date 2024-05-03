空屋多達900萬戶　日本強制後代繼承空置屋　為「負遺產」埋單

處於高齡及少子化的日本，住房過剩所引發的空置房問題讓政府頭疼。根據最新數據，日本全國無人打理的空置房近900萬套，比20年前增加1.9倍。這些空置房大多都已破舊不堪，不僅破壞景觀，且存在倒塌等風險。當局正在着手以增稅和罰款來督促後代為祖先遺留下來的「負資產」買單。



根據日本總務部4月30日發布的住房和土地統計調查，日本全國的空置房數量激增，佔房屋總數的13.8%。換言之，日本每100套房子就有14個空置房。

和歌山、德島縣和山梨縣是出現最多空置房的地區，佔20%以上，東京及其周邊的埼玉縣和千葉縣分別為11%、9.4%和12.3%。根據統計，在900萬套空置房裏，一半屬於「無主屋」，即屋主死後無人接手更名。

圖為2023年1月在日本東京街頭（Getty）

《朝日新聞》引述官方報告稱，空置房擴大的主因是日本人口老齡化。隨着日本小家庭變得越來越普遍，獨居老人數量也在增加，他們死後或搬進老齡設施，這些房子就無人打理。

由於日本社會老齡化，最近就出現「8050」問題，即50來歲的人繼承80來歲老父母留下的房子所遇到的難處。

新聞評論員中川透（51歲）以自身經驗說：「目前，年齡在50來歲的日本人繼承父母遺產之際，最難處理的就是破舊的老房子。以我的情況為例，我已經有自己的房子，母親去世後，父親要住進養老院。對於還有十多年就退休的我而言，最大的難題是為這一老房子花錢整修，不然老房子就很難賣出。最煩惱的是，賣不出去時，還得承擔土地和房產稅。」

去年12月，日本修訂《空置房屋特別措施法》，新條例擴大了「問題空置房」範圍。根據條例，即使房屋損壞程度小，也可能被判定為「管理不善」，就會被排除在低房產稅外。為了強制後代繼承老房，當局也規定必須在屋主死後的一定期限內完成更名手續，不然就會被罰款。

圖為2021年3月在日本岩手縣陸前高田市街頭（Getty）

據了解，日本政府要以罰款解決空置房，主要因為空置房給居民帶來麻煩。 一名40歲男子稱，自繼承父親留在東京郊區的一套房後，不斷接到鄰舍的投訴電話。

他說，他們投訴空置房花園裏的一棵樹已經觸到電線，或是要他把院子裏的常春藤移走，不然就會出現蜜蜂窩，以及要求他砍掉樹，因為樹長得太高，擋住鄰舍的景觀。結果，他只好花錢來解決問題。

研究空置房問題的Sompo保險公司研究員宮本萬理子說：「日本市區老公寓的空置房將來會更棘手，尤其是每年增加的管理和維修費是一大負擔，成為繼承祖屋的負資產。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

