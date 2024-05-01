日本前童星若山耀人捲「十字焦屍案」　曾演《為了N》與大河劇

日本栃木縣那須町爆發慘絕人寰的男女焦屍案，死者夫妻是中國歸化日籍的寶島龍太郎與寶島幸子，而且是餐飲業大亨，兩具屍體上下交疊成十字型，頭部被套上黃色塑膠袋、手腳被膠帶綑綁焚燒，最後被棄屍山中，死狀悽慘。警方陸續逮捕涉案兇嫌，5月1日逮捕涉嫌下手行兇的20歲若山耀人，而且他曾是演員，名字曝光震驚各界。



綜合日媒報道，該宗案件於4月16日發現死者遺體起，至今逮捕的涉案者，包括策劃作案的28歲佐佐木光、25歲的平山綾拳，還有一名涉下手行兇的20歲韓籍男子姜光紀。

調查相關人員透露，平山綾拳在佐佐木光指示下開始處理屍體，在東京品川區與兩名友人會合，將車子借給友人運屍，從防盜監視器發現，那兩名友人於16日零時，出現在寶島夫婦位於東京的住家，不排除有出手對夫婦施暴的可能。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

警方下通緝令追捕「2名友人」，一位是姜光紀，另一位是若山耀人，並於4月30日早上10點半過後，在千葉縣民宅找到了若山耀人，並於1日凌晨5點下逮捕令。涉嫌下令行兇的佐佐木光供稱「有人拜託我所以就交給綾拳去辦」，並稱不認識死者夫婦，調查小組將再追查幕後下殺人命令的人物。

日網追查發現，若山耀人曾是日本知名經紀公司「渡邊娛樂」旗下藝人，且曾以童星之姿，演出大河劇《軍師官兵衛》，劇中是男主角岡田准一的童年時期。此外，他也演過夯劇《為了N》（山崎真人童年角色）、《我的學生是惡夢》、《假面騎士Wizard》以及電影《魔女宅急便》、《笑傲曇天》等，曾是相當活躍戲劇圈的童星。

他如今已經不隸屬該經紀公司，近年沒有戲劇演出，如今不僅捲入殺人案，竟然還有涉嫌行兇殺人、損害遺體等罪嫌，令大批網友不敢相信。

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