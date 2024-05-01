日本東京一碗3500日圓拉麵：店東熬湯用高級食材　重金20K招新人

不少人到日本旅遊都會把握吃拉麵的機會，愛其風味道地，回到本國未必可吃到。位於日本東京茅場町一間拉麵名店麵屋紀茂登（麺や 紀茂登）主打高級食材、高價位，一碗拉麵承惠3500日圓（約173.4港元），看來不只會吸引愛嚐鮮的遊客，還有消費得起的富人。



本是平民美食的拉麵變得如此貴價，究竟是否值得吃？這也引起網友討論。負責管理該店的石原昌欣表示，他們出品的貴價拉麵，麵湯以鮑魚及白甘鯛等高級食材熬煮而成，食材較高級，所以即使定價高，毛利還是有限。

麺や 紀茂登的出品顯然打破以往日本拉麵難以跨過「千圓之壁」的印象。

店家聘人出手闊綽，那些20多歲、還在試用期的員工月薪也有40萬日圓（約1.9萬元）。他稱這是為了聘請優秀人才。

石原說他2023年8月加入公司時，儘管仍在試用期，月薪有40萬日圓，被正式錄用後，他的薪金也增至60萬日圓（約3萬港元）。

位於日本東京茅場町一間拉麵名店麵屋紀茂登（麺や 紀茂登）主打高級食材、高價位，一碗拉麵承惠3500日圓（約173.4港元）。

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