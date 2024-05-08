柬埔寨中資運河建成後　對越南港口出口依賴將鋭減

德崇富南運河由中國出資建設，預期2028年完工。承建方中國路橋集團將獲得為期數十年的特許權。



柬埔寨建成銜接金邊與泰國灣的德崇富南運河後，將減少通過越南港口出口航運多達70%。

柬埔寨副首相孫占托在接受路透社訪問時，也嘗試淡化人們對運河會破壞環境的擔憂，並駁斥中國軍艦會利用運河進入湄公河三角洲上游的猜測，稱這個說法「毫無根據」。

新西蘭奧克蘭大學榮譽學者占里特迎（Chanrith Ngin）接受《聯合早報》訪問時說，德崇富南運河將進一步減少柬埔寨對越南的經濟和政治依賴。

占里特迎說，在中國的投資和援助下，柬埔寨經濟不斷發展，帶動提高該國在中南半島的政治影響力，這「可能有利於中國」。「隨着越美關係變得更加密切，湄公河地區或將因中美競爭出現更多地緣政治緊張局勢。」

在中國的投資和援助下，柬埔寨經濟不斷發展，帶動提高中國在中南半島的政治影響力。（Getty）

運河預期2028年完工 承建方將獲得數十年特許權

德崇富南運河由中國出資建設，預期2028年完工。運河全長180公里，寬100米，深5.4米，可供駁船和載重3000噸的船舶使用。承建方中國路橋集團將獲得為期數十年的特許權。

孫占托說，柬埔寨目前有約33%的貨物通過湄公河運到越南出口。運河建成後，這一比率會降到10%，降幅相當於七成。

他說，運河將縮短紡織品和原材料從金邊到出海口的距離，減少温室氣體排放。農業灌溉水平提高會使生活在運河沿岸的160萬柬埔寨人受益。

運河或導致人口流離失所、農業用地喪失

不過，越南當局和環境保護人士對運河可能破壞環境感到十分擔憂。湄公河三角洲是越南數百萬人的大米產區。

越南皇家墨爾本理工大學供應鏈專家阮興說，運河可能導致現有人口流離失所、農業用地喪失和濕地減少。美國史汀生中心（The Stimson Center）可持續發展項目主任艾勒說，運河將導致「越南大規模稻米生產的可用水量減少」。

孫占托說，雖然運河也將用於灌溉和漁業，但調動的水量只是滄海一粟，因為運河每秒最多可排放5立方米的水量，而湄公河每秒排放的水量為8000立方米。「運河對環境的影響很小，它只有吸管那麼大。」

柬埔寨已通知湄公河委員會建造運河的計劃。（Getty）

孫占托也說，柬埔寨已通知湄公河委員會建造運河的計劃，但不會就該項目諮詢地區其他國家。金邊如果接到要求，會向湄公河委員會提供更多訊息，但沒有法律義務這麼做。

湄公河委員會說，儘管多次提出要求並在去年8月和10月發出兩封正式信函，但柬埔寨尚未分享運河的可行性研究。

孫占托也指中國可能出於軍事目的使用這條運河的猜測「絕對不實」。「我們的憲法不允許任何外國軍隊進入柬埔寨。」

一名駐越南的西方外交官也駁斥越南學者關於越南面臨安全風險的警告，稱這個說法「有些誇張」，因為運河深度和船閘規模有限。