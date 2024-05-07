中東問題聯合聲明：習近平馬克龍共提「三個唯一」意義重大

中國國家主席習近平正在歐洲訪問。5月7日中法兩國發布四份涉及中東局勢、人工智能、海洋合作、農業交流的聯合聲明和20多項合作協議作為習近平訪問法國的成果。

從習近平和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會談的情況看，兩人深入探討了烏克蘭危機和加沙局勢，但是中法並沒有發表關於烏克蘭局勢的聯合聲明，而是發表了關於中東問題的聯合聲明。這是兩國的最大公約數，也說明在烏克蘭危機上兩國沒有可以發表聲明的共識。

這份關於中東局勢的聯合聲明，涉及加沙局勢、伊核協議、紅海危機。其中相當大的篇幅都在談論加沙局勢。從措辭表述看，大部分是中國既有立場的重申和表達，不少表述並不鮮見。中國的立場能夠被法國接受，本身具有重大意義。

中國國家主席習近平5月6日到在法國巴黎馬里尼劇院，與法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式。（Reuters）

這份聲明中最引人注目的是第三條第四條第五條。

第三條 兩國元首強調，當務之急是立即實現可持續停火，確保在加沙地帶提供大規模人道主義援助、保護平民；呼籲立即無條件釋放所有人質，確保人道准入，解決他們的醫療和其他人道需求，對所有被扣押人員遵守國際法；呼籲立即有效落實聯合國有關決議，特別是聯合國安理會第2712號、第2720號及第2728號決議。這是唯一保障所有人和平與安全，並確保巴勒斯坦人和以色列人均不再經受2023年10月7日襲擊以來可怕遭遇的唯一可信途徑。

第五條 兩國元首呼籲各方避免在現地採取可能加劇緊張局勢的單邊措施，並就此譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，該政策將對持久和平以及未來建立有生存能力、領土連貫的巴勒斯坦國的可能性構成重大障礙。兩國元首重申，加沙的未來治理不能與以「兩國方案」為基礎的巴以衝突的全面政治解決脱鈎。

第六條 兩國元首呼籲以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實「兩國方案」，確保以色列與巴勒斯坦作為鄰國和平、安全共處，共同以耶路撒冷為首都，在1967年邊界基礎上建立一個有生存能力、獨立、擁有主權的巴勒斯坦國。兩國元首重申致力於這一方案，這是能夠回應巴以人民對持久和平與安全的合理期待的唯一途徑。

「這是唯一保障所有人和平與安全，並確保巴勒斯坦人和以色列人均不再經受2023年10月7日襲擊以來可怕遭遇的唯一可信途徑。」「這是能夠回應巴以人民對持久和平與安全的合理期待的唯一途徑。」在措辭表述上，三個「唯一」給出了中法對當前局勢的認識，要終結目前局面必須立即停火遵守聯合國決議，通向未來持久和平的唯一通道是兩國方案。

三個「唯一」的表述是對聯合國在解決以巴問題上權威的捍衛，是對公平正義的捍衛。法國在諸多的問題上跟隨美國，七國集團一度對於加沙衝突沒有呼籲更永久的停火而只是發出暫停的聲音。（按：4月19日的意大利七國集團外長聲明曾要求「即時釋放人質和可持續停火」，以及重申其對「基於兩國方案的持久且可持續和平」的支持。）

法國能夠和中國一道呼籲立即實現可持續停火是重大的進步，是其外交上獨立自主的表現。法國能夠在這一問題上公開接受中國的主張，有助於從道德高地的層面對美國施壓，為兩國方案未來能夠得以實施爭取國際空間。

對於加沙局勢，不少人寄希望於美國對以色列施壓，寄希望於阿拉伯國家對哈馬斯的施壓。美國以色列包括一些歐洲國家甚至對於加沙未來的管理已經給出了一定的構想，諸如以色列的無限責任論，比如巴勒斯坦民族解放運動阿巴斯一方接管加沙等。「加沙的未來治理不能與以『兩國方案』為基礎的巴以衝突的全面政治解決脱鈎」，中法的這一立場顯然是對正在發生的個別大國遙控加沙局勢的公開反對，中東局勢不能再由個別國家遙控操控暗箱操控說了算！

中法歐領導人三方會晤2024年5月6日舉行，習近平會晤馬克龍與馮德萊恩。（Reuters）

聲明譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，也是對以色列的公開警告，告訴以色列不要以為製造了建設定居點的既定事實就可以黑白顛倒。呼籲以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實「兩國方案」，這是在宣告中法的聲明不是隨便說說。這種決定性和不可逆方式方式，什麼時候開啟，由誰開啟，如何推進，也給各方留下了太多的想象空間。

法國作為安理會常任理事國，希望發揮大國作用來極力挽救經濟實力與國際地位不匹配的事實。中法聯合聲明彰顯了法國衝突西方範圍聯合東方大國的意願和能力。懂得聯合中國為其立場站台，為其影響力增色，是馬克龍的智慧。

同樣聯合法國在中東問題上發出一致聲音，也說明中國極為明智。不是各方常見的中俄中東問題聲明，中國能夠和西方大國法國在中東問題上有共識，足見其縱橫捭闔。儘管中法在經濟問題上的分歧短期內難以見分曉，但是在中東問題上的合作可以緩解兩國的對抗氣氛。合作的次數多了，敵意就會減少。中國在明確告訴各方，西方世界不是鐵板一塊，中國不只能和俄羅斯合作也可以和西方大國合作，中國不會被孤立，中國的勝算一直都在。