墨西哥首位女總統：高學歷左翼科學家　能搞好治安的務實型？

墨西哥大選6月2日舉行大選，根據國家稱選舉委員會當日日晚公佈的初步點票結果，61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選。作為備受歡迎的墨西哥前墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）的弟子，這位因為有些害羞且嚴肅的前科學家欣鮑姆創造了歷史，成為這個由男性主導社會的國家之首位女總統和首位猶太裔總統。



猶太知識精英家庭

欣鮑姆出生於墨西哥城的一個猶太家庭，父母二人均是科學家。上世紀30年代，她的祖父母為逃離納粹統治、從保加利亞來到墨西哥。成長於知識精英家庭的她年少時學習彈結他、跳芭蕾舞、還上法語私教課，這些經歷以後如今成了批評者的把柄，用來把她塑造成一名不接地氣的精英主義者。

但欣鮑姆確實受父母的言傳身教影響很大：他們積極參與政治活動、是堅定的左翼分子和行動派。家裏的衣櫃藏着馬克思的《資本論》，在餐桌上，用欣鮑姆的話說：「早餐、午餐和晚餐時都談論政治」。1968年，在欣鮑姆年僅6歲的時候，墨西哥亦如其他歐美國家掀起民主運動，學生大規模示威反對一黨專制，這場聲勢浩大的抗爭活動引來了鐵腕政府的嚴厲鎮壓，數百名學生被殺，然而她的父母卻在強壓之下燃起抗爭鬥志，積極參與當中，其當時身為生物學教授的母親則因為參與示威而失去工作。

2024年6月2日，墨西哥大選舉行，多個票站均有選民排隊。（Reuters）

欣鮑姆表示，父母賦予了她對政治的熱情、對大自然的熱愛以及對科學的濃厚興趣。「我是在這種雙重氛圍中長大的。我相信政治可以改變世界，同時我也擁有學術和科學思維。」

由氣候變化研究到墨西哥城市長

1995年，她獲得墨西哥國立自治大學能源工程博士學位。在準備博士論文期間，她曾在美國加州大學伯克利分校擔任研究員，掌握一口流利的英語。幾年內，她從事教學和學術工作、在聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）任職，後來更參與撰寫聯合國氣候變化報告。IPCC於2007年與美國前副總統戈爾（Al Gore）共同獲得諾貝爾和平獎。

直到2000年，欣鮑姆才開始她的政治生涯。她後來的老師、前總統洛佩斯任命她為首都墨西哥城（Mexico City）的環境部長。當時洛佩斯剛剛當選為墨西哥城市長，對欣鮑姆了解不深，但他需要一位具有進步價值觀的科學家來幫助解決當時墨西哥城嚴重的污染和交通堵塞問題。通過加蓋第二層高速路，她有效解決城市擁堵、交出一份滿意答卷。2018年，她在市長選舉中取得歷史性勝利、成為墨西哥城首位女市長。

2024年6月2日，墨西哥大選舉行，執政國家復興運動黨總統候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）支持率領先。（Reuters）

在任巿長期間，她貫徹務實的作風，為了打擊首都的犯罪問題，她不計前嫌，請來曾與美國執法部門密切合作的加西亞（Omar Garcia Harfuch）任職墨西哥聯邦調查局局長。這位前局長的家族歷史並不光明——1968年，墨西哥安全部隊屠殺了數百名包括學生在內的抗議者，而任職國防部長的正是他的祖父，加西亞本人因此一向遭到墨西哥左派的唾棄和鄙夷。在任期內，她改善了墨西哥城的安全狀況，令謀殺率下降了50%，因此備受讚譽。

前民粹總統的政治「傀儡」？

但她的做法也引來一些批評的聲音。儘管欣鮑姆作為一名環境和能源方面的專家，她在輔佐洛佩斯期間助後者發展墨西哥的化石能源產業，而非推動能源政策轉型；大修基建，罔顧對環境造成的負擔。這令她獲得了洛佩斯的「傀儡」名號。墨西哥獨立智庫México Evalua主席Luis Rubio對媒體說： 「她已經證明自己是一個高效的管理者，但同時也是一個專制、不寬容的人。在經濟方面，她的理念......是政府決定，企業服從。」

圖為墨西哥總統洛佩斯（Manuel Lopez Obrador）去年9月向媒體發表講話。（Reuters）

欣鮑姆的當選，也令許多人關注這位前總統的忠實弟子、「傀儡」究竟會否延續洛佩斯的執政方向。從她的執政綱領來看，至少目前答案是肯定的。她繼續打擊墨西哥根深蒂固的腐敗、向墨西哥最弱勢人群發放現金，在犯罪問題上，她抨擊政府主導的毒品戰爭（嚴懲吸毒、販毒者），堅持採取針對年輕人的社會幫助和福利措施、避免他們為販毒集團工作；在能源方面，她繼續拓寬墨西哥的能源主權，但表示墨西哥未來的大部分發展「必須與可再生能源有關」。不過，在大多數政策議題上，她的藍圖都頗為空泛，並未給出更多細節。

她的支持者常以一個例子否認「傀儡」這一說法：儘管洛佩斯在疫情期間拒絕並抨擊強制佩戴口罩的政策，但時任墨西哥城市長的欣鮑姆始終佩戴口罩，並建議其他人也應當佩戴口罩。對於欣鮑姆而言，她的導師、民粹領導人洛佩斯民望高企，在任期間支持率從未低於60%以下，作為候選人，跟隨洛佩斯的政策大方向或許是另一種形式的「務實主義」，在其任內，她究竟如何執行或許還有待觀望。