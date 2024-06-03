墨西哥大選血腥中落幕　首位女總統誕生

墨西哥大選6月2日舉行大選，墨西哥國家稱選舉委員會當地時間2日晚公布初步點票結果，61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為該國首位女總統。她是物理學家出身，曾任墨西哥城市長。



墨西哥民調機構Parametria在6月2日公布票站調查結果，稱欣鮑姆得票率56%，票數最接近的對手Xochitl Galvez得票率為30%。

根據選舉流程，總統選舉最終計票結果6月5日到8日正式公布。

當日投票期間，中部普埃布拉州（Puebla）有兩宗投票站暴力事件，造成兩人死亡。其中一人圖於投票站竊取選舉文件，另一人則在票站遭到槍擊身亡，其中一人票站事後暫停投票。

墨西哥有史以來最大規模的選舉也是該國近代史上最暴力的一次，選前有38名候選人被殺。

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多項民調顯示，欣鮑姆支持率超過50%，其最大對手、在野黨聯盟候選人加維斯（Xochitl Galvez）的支持率約為30%。唯一一位男性總統候選人、公民運動黨（Citizens' Movement）的邁內斯（Jorge Alvarez Maynez）支持率約為10%。

此次墨西哥大選共設立超過17萬個投票站，有超過9,800萬登記選民，選舉投票將於當地時間當天傍晚6時結束，不少票站早就排起長龍。有選民稱，從未見過排這麼長的隊。

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現任總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在選舉中屢被提及，雖然欣鮑姆承諾延續洛佩斯任內多數政策，但否認反對派指她將成為洛佩斯「傀儡」的說法。 民調顯示，雖然欣鮑姆可望勝選，但執政黨或無法在國會獲得三分之二多數。

墨西哥總統由普選直接產生，任期6年，選舉過程只進行一輪投票，獲得簡單多數的候選人將勝出。