延宕27年、全長僅523公里 中吉烏鐵路落地意義重大

中國與吉爾吉斯、烏茲別克6月6日簽署了《關於中吉烏鐵路項目三國政府間協定》，表明延宕了27年的中吉烏鐵路終於落地了。



中吉烏鐵路一旦建成，將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道，而且從中國到中東和南歐，鐵路運輸距離將較目前縮短約900公里，用時節省七至八天。

中國建設中吉烏鐵路的構想由來已久。早在1997年，在中國推動下，中吉烏三國就修建一條聯通三國的鐵路項目簽署了備忘錄。2006年，中國把建設中吉烏鐵路的中國段部分幹線的計劃列入了第六個社會經濟發展五年計劃。2008年，中國專家組通過了從新疆喀什到吉爾吉斯卡拉蘇，再到烏茲別克安集延的鐵路建設方案。

2012年，中國和吉爾吉斯就中吉烏鐵路建設項目簽署了合作備忘錄。2018年，中國和吉爾吉斯發表聯合聲明，稱雙方將全力推動中吉烏鐵路項目相關工作，爭取早日開工建設。

中吉烏鐵路路線圖

但20多年過去了，對三國都有利的中吉烏鐵路一直處於籌劃和談判階段，總是難以落地，其中一個主要障礙就是俄羅斯的態度。

在1991年蘇聯解體前，中亞五國與俄羅斯都是蘇聯的一部分。蘇聯解體後，俄羅斯也一直將中亞五國視為自己的傳統勢力範圍，不願讓第三國染指。

從經濟角度看，俄羅斯目前擁有亞歐間鐵路運輸和貿易通道的主導權，而中吉烏鐵路完全繞開了俄羅斯，一旦建成將可能造成經過俄羅斯的第一、第二亞歐大陸橋邊緣化，使俄羅斯喪失亞歐貿易通道的優勢地位。俄羅斯當然不希望看到這種狀況發生，便經常拿獨聯體、集安組織等俄羅斯與中亞國家之間的協議阻撓中吉烏鐵路落地。

2023年5月18日，西安，吉爾吉斯總統扎帕羅夫、哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、中國國家主席習近平、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，在開幕儀式中合照。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

因此，雖然中吉烏三國很想早日實現鐵路上的互聯互通，但俄羅斯畢竟對三國也很重要，三國不能不考慮俄羅斯的態度，中吉烏鐵路也一直難有實質性進展。

2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭受歐美極限施壓和制裁，戰爭陷入僵持，俄羅斯內外交困，經濟上、政治上對中國的需求空前上升，對中亞國家的控制也空前減弱，不得不在中吉烏鐵路問題上做出讓步。中吉烏鐵路落地進程明顯加快。

2022年6月，中國與中亞五國發布《關於深化「中國+中亞五國」互聯互通合作的倡議》，提出「積極推進中吉烏鐵路項目可研工作」；2023年5月，中吉烏在西安簽署《關於修建中吉烏鐵路項目三方諒解備忘錄》；同年7月，中吉烏鐵路完成可行性研究，確認了技術可行性和經濟可行性。

中吉烏鐵路一旦建成，中國就可以把伊朗、中東、土耳其、歐洲銜接在一起。2023年7月4日，廊坊「中吉烏」國際多式聯運新通道正式開通，採取鐵路（廊坊—喀什）、跨國公路（喀什—奧什—安集延）、境外鐵路（奧什—塔什幹）的國際聯運模式，前往烏茲別克首都塔什干。（新華社）

今年5月，俄羅斯總統普京訪華，與中方簽署大量合作協議，被視為給中國送來「大禮」。俄方雖然沒有明確談到支持中吉烏鐵路建設，但至少已經不再公開阻撓。

而6月6日簽署的《關於中吉烏鐵路項目三國政府間協定》，是一份具有法律效率的多邊協定，表明中吉烏鐵路有望很快開工建設。

儘管中吉烏鐵路仍有一些困難，比如在吉爾吉斯境內約260公里要經過山區，施工技術難度和投資都很大，中吉在鐵路軌距問題上也有分歧，但對中國來說，只要開工建設，這些困難都不是太大的問題。畢竟，打通一條不經過俄羅斯就可通往西亞、中東、歐洲，將來還可能擴展到南亞、非洲的新的運輸線，其經濟和戰略意義不言而喻。

中吉烏鐵路以新疆喀什為開端，途經吉爾吉斯坦的卡拉蘇，到達烏茲別克境內的安集延，是「新亞歐大陸橋」的重要組成部分。

中吉烏鐵路建成後，還可繼續向西經過土庫曼斯坦抵達伊朗，然後向西經土耳其通往歐洲，這條路線將是中國通往中亞、西亞和歐洲的最短路徑。

同時，中吉烏鐵路延長線也可在伊朗南下，進至伊朗、伊拉克和科威特三國結合地帶，輻射波斯灣及阿拉伯半島地區，形成中國到伊朗以及阿拉伯半島的陸地走廊。

另外，中吉烏鐵路延伸到烏茲別克的撒馬爾罕後，也可向南通過既有鐵路抵達烏茲別克與阿富汗邊境。2023年7月，烏茲別克、阿富汗和巴基斯坦三國已正式簽署跨阿富汗鐵路項目協議，目前正在進行可行性研究。

2023年5月18日，西安，中國與吉爾吉斯達成協議並簽署文件，國家主席習近平與吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）握手。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

這個方案當然得到中國的支持。今年1月，中烏在《聯合聲明》中提到，雙方強調跨阿富汗鐵路項目具有重要意義，將促進中亞和南亞間交通和經濟互聯互通，為擴大地區間商品流動和經濟往來開闢新前景。

如果跨阿富汗鐵路建成，未來中吉烏鐵路就可以從烏茲別克穿過阿富汗到達巴基斯坦的白沙瓦，並可一路南下抵達印度洋出海口瓜達爾港，實現中國、中亞、阿富汗和巴基斯坦互聯互通。

中吉烏鐵路落地，意味着中國將開闢一條新的亞歐大陸運輸線，對中國加強與中亞、西亞、中東、歐洲以及南亞的經濟聯繫，推進西部發展，增強地緣經濟和政治影響力意義重大。當然，俄羅斯和美國可能都不希望看到這一結果，但俄羅斯已經無能為力，美國恐怕也很難阻止這種局面的出現。畢竟，中吉烏鐵路及其延長線的有關國家都不願放棄發展經濟的機會。