普京罕見將一半訪華時間放在哈爾濱 這是中俄合作轉型的開始

俄羅斯總統普京5月16日至17日對中國進行國事訪問。普京北京時間5月16日凌晨四點抵達北京後開始了第一天的外事活動，大小會談、記者會、非正式會談、國宴、音樂會，行程十分密集。

5月17日凌晨三點多普京乘專機抵達中國東北部城市哈爾濱訪問。普京第二天在哈爾濱的行程同樣相當豐富：向在解放中國的戰鬥中犧牲的蘇聯紅軍烈士紀念碑敬獻花圈；出席第八屆中國-俄羅斯博覽會和第四屆俄中地方合作論壇開幕式；與中國國家副主席韓正舉行雙邊會晤；參觀俄中博覽會，參觀哈爾濱聖母守護教堂；訪問哈爾濱工業大學並會見該校師生。

兩天國事訪問其中一天是在沒有中國國家主席習近平陪同下訪問中國的一個臨近俄羅斯的省會城市。這樣的安排在以往普京的訪華日程中是沒有的。

普京訪華：2024年5月16日俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在中南海公園喝茶，進行非正式會談。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

據不完全統計，普京2000年以來二十多次到訪中國。江澤民執政時期，普京2000年、2001年、2003年曾訪華，除了2001年10月前往上海參加亞太經合組織領導人非正式會議，其他大部分訪問都在北京。

胡錦濤執政時期，普京2004年、2005年、2006年、2008年、2009年、2011年、2012年均曾到訪中國，這些訪問中，2004年10月訪華他曾到訪西安與中國西北五省區主要負責人座談，並參觀秦始皇兵馬俑博物館。2006年3月訪華，普京特地去了位於河南嵩山的少林寺參觀。

習近平擔任中國國家主席以來，除了新冠疫情期間的2020年、2021年普京沒有訪華，其餘年份均有赴華訪問。除了去杭州出席二十國集團領導人峰會，去青島參加上海合作組織峰會，普京到訪過的北京以外的城市是天津。2018年6月訪問北京後，普京在習近平陪同普京乘坐高鐵前往天津，並在天津體育館共同觀看中俄青少年冰球友誼賽，出席招待會，吃煎餅果子。

普京訪華行程密集，可謂星夜兼程。圖為2024年5月17日俄羅斯總統普京抵達哈爾濱，這是他此次對中國進行國事訪問的第二個城市。黑龍江省委副書記、省長梁惠玲赴機場迎接普京。（Sputnik/Matvei Fyodorov/Pool via REUTERS）

普京以往訪華大多是在北京圍繞政治軍事外交會談，前往地方參訪次數不多，時間佔比不多，活動重要性不大。2004年10月普京訪華三天，前往西安是最後一天的行程。2006年普京到訪少林是結束了在北京的國事訪問之後出於對武術的興趣到訪觀摩，參觀之後當天就從河南鄭州乘專機離開了中國。2018年到訪天津是中國希望藉機向俄羅斯展示中國的高鐵。而此次普京單獨到訪哈爾濱，且訪問哈爾濱的時間佔據整個訪華時間的一半，從時間佔比和活動豐富程度上看，到訪哈爾濱絕非一般意義上的參訪。

普京為什麼將訪華的一半時間放在了訪問哈爾濱？來看看普京在哈爾濱都說了什麼。

普京在哈爾濱俄中博覽會開幕式上表示，「俄羅斯遠東地區與中國東北地區合作潛力巨大」。「俄羅斯支持中國在俄境內實現本地化生產的意向，並準備為投資者提供優惠措施」。「邀請中國夥伴參加東方經濟論壇，建議詳細討論合作問題，包括在超前發展區的合作。」「俄中兩國在高科技領域聯手可大有作為。」 「 俄羅斯參與中國建造新核反應堆的工作正在如期進行。」「俄中兩國有許多有前景的太空領域合作方向。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年5月17日出席哈爾濱舉行的第8屆俄中博覽會期間，在場內參觀。（Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS）

建造新核反應堆、太空領域合作、在超前發展區的合作、準備為投資者提供優惠，這更像是一次軍工經貿投資合作招商大會。2004年普京在西安和中國西部五個省的領導人探討俄參與中國西部大開發事宜，而現如今普京迫切需要的是來自中國的經濟投資。

在俄烏衝突持續了兩年之後，普京訪華被不少媒體貼上向中國求支援的標籤。鉅額經貿大單或許更符合俄羅斯目前的需要。但事實是，俄羅斯急於推出的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目並未簽合同。根據簽署的文件，中俄計劃至2030年使相互貿易額達到3,000億美元。這並不是一個非常高的數字。

2018年12月中旬，中俄貿易額已突破1,000億美元。2023年1月至11月，中俄兩國貿易總額達2181.76億美元，歷史首次突破2,000億美元，2023年中俄貿易額達到創紀錄的2401.1億美元，按年增長26.3%。從1,000億到2,000億用了5年時間，從2,000億到2,400億用了不到一年，為什麼中國計劃到2030年也就是6年後將貿易額提升到3,000億美元？俄烏衝突兩年多來，中國該買的俄羅斯油氣已經買了，能給出的大單已經給出了，維持如此不正常高增速的貿易體量是不現實的。

開啟第五任期的普京是時候展示自己作為大國領導人能搞經濟的能力了。圖為普京2024年5月7日在莫斯科出席就職典禮。（Pool via REUTERS）

和中國這樣的經濟巨人做鄰居做朋友，只懂得伸手，是不明智的。如何搭乘中國經濟發展的快車，從中國經濟產業鏈的上下游獲得一席之地，憑藉工業的實力分一杯羹，才是關鍵。中國國家主席習近平2023年3月訪問俄羅斯時，雙方簽訂了雙方簽訂了《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，這是中國試圖從更加深層次的經濟體系方面同俄羅斯建立緊密的聯繫，也是給俄羅斯的搭乘中國發展快車的機會。

普京將防長從紹伊古更換為懂經濟的別洛烏索夫，普京到訪哈爾濱釋放軍工經貿合作善意，是俄羅斯寄希望利用軍工產業帶動國家經濟產業轉型的嘗試。以俄羅斯經濟轉型為契機，中俄之間的合作可能也正在全面轉型。普京能否證明自己搞謀略之外也會搞經濟，讓人拭目以待。